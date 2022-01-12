Технопарк «Спартак» в Казани заработает к концу 2022 года

Площадь нового технопарка «Спартак» составит 43,8 тыс. кв. метров — это в 1,5 раза больше, чем казанский IT-парк, сообщили ИА «Татар-информ» в Минцифре Татарстана.

Технопарк будет частью IT-квартала (ограничен улицами Туфана Миннуллина, Петербургской, Пушкина или Айдинова и Марселя Салимжанова). По планам, он начнёт действовать в декабре 2022 года.

Рабочие помещения преимущественно будут в формате open space — это в том числе позволит увеличить вместимость и дать рабочие места большему количеству компаний. За 5 лет планируется создать более 3 тысяч рабочих мест для 130 новых компаний.

«Основная цель — агрегировать в деловом квартале не только IT-компании, но и творческие профессии на стыке цифровых технологий. Для них будут созданы креативные пространства. Помимо этого, как в технопарках в Казани и Набережных Челнах, на территории будет несколько заведений общественного питания и общественные пространства, доступные для всех, не только для резидентов ИТ-парка», — отметили в министерстве.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что в центре Казани появится квартал, где будут расположены компании и организации в сфере информационных технологий. Квартал планируется сформировать из технопарка на месте фабрики «Спартак», IT-парка и школы 21, открытой совместно со Сбербанком.

Также сообщалось, что принадлежащая Республике Татарстан компания «Связьинвестнефтехим» приобрела на торгах имущество банкротной обувной фабрики «Спартак» за 551 млн рублей. В лот, который приобрела госструктура, вошли земельные участки и здания, включая и 7-этажный производственный корпус площадью 21,6 тыс. кв. метров.

Обувная фабрика «Спартак» была признана банкротом в апреле 2018 года. Основным кредитором фабрики являлся «Татфондбанк» с требованием в 1,5 млрд рублей.