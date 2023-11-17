Генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин

Фото: пресс-служба технопарка «Идея»

Технопарк «Идея» вступил в Ассоциацию разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Основными задачами технопарка в рамках АРПЭ являются увеличение рыночного спроса на продукцию электронной промышленности российских предприятий, включая предприятия Татарстана, в том числе на международном рынке, инвестиционная деятельность, выстраивание партнерских отношений с предприятиями отрасли, создание центров подготовки инженерных и управленческих кадров.

Комментируя вступление «Идеи» в ассоциацию, генеральный директор технопарка Диас Сафин отметил, что видит сотрудничество с АРПЭ «весьма перспективным».

«Мы рассчитываем в ближайшем будущем установить тесные партнерские отношения с предприятиями российской электронной промышленности, наладить кооперацию, планируем осуществлять инвестиционную деятельность, реализовывать наиболее перспективные проекты, а также совместно с АРПЭ содействовать на всех уровнях развитию электронной промышленности Татарстана и России в целом», — сказал Сафин.

Исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский Фото: пресс-служба технопарка «Идея»

Перспективы сотрудничества оценил и исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский. Он отметил, что ассоциация рассчитывает на участие технопарка «Идея» во всех направлениях деятельности АРПЭ. В том числе — в проработке стратегических для отрасли проектов и привлечении инвестиций, в развитии кооперации и международных проектов, а также в проведении семинаров планирования карьеры и повышения квалификации.

Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) — некоммерческое объединение предприятий российской электронной отрасли, включающее более 160 компаний. Ассоциация создана в 2017 году для формирования предложений по развитию радиоэлектронной отрасли России, координации действий между компаниями — участниками рынка и государственными регуляторами, а также для расширения производственной кооперации и международного сотрудничества.