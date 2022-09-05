В парке Победы в Казани пройдут соревнования по авиамодельному спорту «неДетская авиация»

10 сентября в парке Победы пройдут открытые соревнования по авиамодельному спорту «неДетская авиация-2022». Участниками турнира станут школьники, сообщает организаторы.

Старты разделят на две категории — в зависимости от возраста участников: школьники до 14 лет включительно и 15–18 лет. Кроме того, состоятся общие командные зачеты.

«Более 10 лет у нас работал центр робототехники. В 2021 году в технопарке „Идея“ запустили группу по авиа- и судомоделированию для детей от семи лет. <...> Мы решили не останавливаться на этом и через такие соревнования объединять детей, тренеров и родителей, создавать свое сообщество», — рассказал гендиректор технопарка «Идея» (одного из организаторов соревнований) Олег Ибрагимов.