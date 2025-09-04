news_header_top
Экономика 4 сентября 2025 14:33

Технопарк «Идея» и Дальневосточный университет подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения о сотрудничестве между инновационным технопарком «Идея» и Дальневосточным федеральным университетом состоялось в рамках Восточного экономического форума. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник министра экономики Татарстана Ислам Шарифуллин.

Собеседник агентства также отметил, что стороны обсудили совместные проекты в сфере инноваций, высоких технологий и реализации национальных проектов⁠.

Кроме того, делегация Татарстана ознакомилась с деятельностью ДВФУ, являющегося опорным вузом Дальнего Востока. Федеральный университет внедряет современные образовательные и научные практики. Особое внимание здесь уделяют развитию исследований в области искусственного интеллекта, включая работу Дальневосточного центра ИИ, созданного совместно со Сбербанком.

