Технопарк Челнов запустил цифровой марафон в Кыргызстане

23 сентября в Бишкеке начался образовательный марафон «Мобильный технопарк в Кыргызстане». Как рассказал «Татар-информу» замдиректора детского технопарка «Кванториум» Тимур Бикбаев, специально для этого из Набережных Челнов прибыла мобильная лаборатория, созданная на базе грузового автомобиля «КАМАЗ», а также более 300 кг технологичного оборудования.

Первой свои двери для российских педагогов распахнула школа-гимназия №62 столицы Кыргызстана, далее мастер-классы будут проводиться в Кара-Балте и Токмоке. Всего состоится 48 образовательных мероприятий для школьников 5-11-х классов в трех городах.

Школьники в течение этих дней посетят мастер-классы по виртуальной и дополненной реальности, аэромоделированию и беспилотным летательным аппаратам, робототехнике, геоинформатики и картографии, 3D-моделированию, космическим технологиям и цифровому дизайну, нейротехнологиям, космонавтике и спутникостроению.

Планируется, что более 750 школьников Кыргызской Республики познакомятся с новинками в сфере высоких технологий и узнают, как можно их применять при разработке собственных проектов.

Проект «Мобильный технопарк в Кыргызстане» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и направлен на повышение мотивации зарубежных школьников к изучению русского языка через программы по современным высокотехнологичным направлениям.