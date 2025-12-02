Технологии систематизации законодательства осваивают в Татарстане

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Министерство юстиции Татарстана приняло участие во Всероссийской научно-практической конференции по ведению федеральных регистров и государственных реестров нормативных правовых актов, организованной Министерством юстиции России. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

К онлайн-трансляции конференции под председательством заместителя министра юстиции РТ Мухарряма Ибятова подключились руководители профильных отделов Ралия Гарифуллина, Наталья Казанцева, Эльмира Слепнева, а также сотрудники Министерства.

Конференция была посвящена актуальным вопросам систематизации правовых актов, цифровизации законодательной системы и совершенствованию ведения регистров нормативных документов.

Особое внимание участники уделили проекту типового закона о систематизации правовых актов в субъектах РФ, стратегическому планированию и методикам проведения правовой экспертизы региональных нормативных актов.

В работу по ведению муниципального регистра Минюстом с 2020 года внедрен робот RPA. За 2024 год он в автоматическом режиме включил в регистр 26 862 акта – 80% от их общего количества. В целях систематизации сведений в регистре в текущем году проводятся работы по модернизации программного обеспечения.

«Систематизация нормативных правовых актов не просто технический процесс – это фундаментальный механизм обеспечения правовой определенности и защиты интересов граждан. В современных условиях особенно важно создать прозрачную, доступную правовую среду, где каждый житель нашей республики может легко найти, понять и реализовать свои законные права», – выразил уверенность Ибятов.

По мнению замминистра, обмен опытом с коллегами из других регионов поможет увеличить эффективность работы по ведению республиканского регистра нормативных правовых актов и дальнейшему совершенствованию регионального законодательства.