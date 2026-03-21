Технологии КНР и Минниханов, эпоха Мухаметшина в политике Татарстана: акценты недели

Фарид Мухаметшин ушел с поста спикера парламента Татарстана, Рустам Минниханов совершил результативный визит в Китай, а Правительство России утвердило список профессий для технологического лидерства страны. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





В парламенте Татарстана завершилась целая эпоха: пост Председателя Государственного Совета РТ покинул Фарид Мухаметшин, возглавлявший законодательный орган региона на протяжении в общей сложности 32 лет. О своем решении он лично объявил 17 марта.

Когда Минтимер Шаймиев оставил президентский пост и руководителем Татарстана стал Рустам Минниханов, спикер парламента оставался олицетворением стабильного курса, по которому продолжала идти республика. Любопытная деталь: при Шаймиеве Мухаметшин руководил парламентом около 16 лет и примерно столько же – при Минниханове. В этом тоже видится определенный символизм.

Исполнение обязанностей Председателя Госсовета РТ до избрания нового руководителя возложено на вице-спикера Марата Ахметова.

Что значит фигура Фарида Мухаметшина для политического ландшафта Татарстана, чем займется теперь уже экс-спикер парламента и что означает назначение «и. о.» Марата Ахметова, обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

Рустам Минниханов совершил рабочий визит в Китайскую Народную Республику. В городе Хэфэй он посетил высокотехнологичную компанию iFlytek, а также встретился с губернатором провинции Аньхой господином Ван Цинсянем.

Ключевым акционером компании iFlytek является крупнейший в мире оператор мобильной связи China Mobile. Количество ее абонентов приближается к миллиарду. Раис Татарстана поручил профильному министерству сформировать рабочую группу для посещения iFlytek. Цель – обмен опытом и изучение передовых технологий в различных отраслях.

В Аньхое расположено более 8500 высокотехнологичных предприятий. Основные отрасли экономики провинции – автомобилестроение, производство стройматериалов, лекарств и продуктов питания, а также логистика, энергетика и финансовые услуги. Среди прописанных здесь всемирно известных компаний – производители автомобилей Chery Automobile и JAC Motors.

«За последние годы ваша страна стала ключевым иностранным инвестором в экономику нашей республики. Доля китайских инвестиций в структуре иностранных вложений за прошлый год превысила 62%», – отметил Рустам Минниханов в ходе встречи с губернатором провинции Аньхой.

Как видим, Татарстан усиливает взаимодействие с КНР в инновациях, технологиях и инвестициях. Какие еще существуют точки соприкосновения между двумя регионами и что может предложить республика Китаю – обсудили участники «Акцентов недели».

Правительство России утвердило перечень профессий и специальностей, необходимых для достижения технологического лидерства страны. Список включает в себя более 500 позиций – от сферы искусственного интеллекта до фармацевтики. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Этот документ станет основой для обновления учебных программ в колледжах и вузах по указанным направлениям. Теперь образовательные программы ссузов, вузов, аспирантур и ординатур должны соответствовать требованиям технологического развития страны.

Для чего вообще нужен такой список? Не получится ли так, что проблемы одних отраслей будут решены в ущерб другим? И существует ли универсальный рецепт для решения этой проблемы? Эти вопросы обсудили участники видеоподкаста.