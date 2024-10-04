Технологии Добра о результатах года работы: к проекту уже присоединились более 500 НКО

Федеральный благотворительный проект Совкомбанка «Технологии Добра» делится результатами первого года работы, а также планами на ближайшее время.



Основная задача проекта «Технологии Добра» – предоставление на бесплатной или льготной основе цифровых продуктов и услуг для облегчения ежедневной операционной деятельности некоммерческих организаций. На этом пути команде проекта удалось добиться заметных результатов. За год на портале «Технологии Добра» зарегистрировались более 500 НКО со всей страны, более 300 из которых уже активно пользуются продуктами портала.

Продуктовая и сервисная линейка Технологий Добра также постоянно растет – на сегодня доступны уже 33 сервиса по нескольким направлениям: образование, мониторинг СМИ и соцсетей, ИТ-поддержка, кибербезопасность, финансы и документооборот. При этом даже после запуска команда проекта вместе с партнерами продолжает улучшать и развивать продукты, прислушиваясь к обратной связи от НКО.



Активно меняется и сам портал, улучшается пользовательский интерфейс, добавляются новые возможности для НКО и партнеров, чтобы сделать его еще более удобным, понятным и информативным для пользователей.



Ко дню рождения проекта команда выпустила ряд полезных обновлений:

запущен чат поддержки – теперь все вопросы по проекту, продукту или валидации можно оперативно спросить у куратора в чате на портале;

создана страница «Вопросы и ответы», где в одном месте собраны ответы на самые популярные вопросы от НКО;

сформирован раздел «Полезные сервисы для НКО», который будет работать как постоянно пополняемая библиотека полезных знаний для НКО;

каждый продукт портала вынесен на свою отдельную страницу – теперь делиться информацией о продукте можно просто передавая ссылку на страницу продукта;

в личные кабинеты добавлена информация о кураторе, который закрепляется за каждой НКО после прохождения валидации и всегда готов предоставить оперативную поддержку по всем сервисам и продуктам портала.

Проект «Технологии Добра» не только предоставляет продукты некоммерческим организациям, но и учит ими пользоваться. За год проведено 12 обучающих вебинаров, на которых команда проекта показывала ценность различных цифровых решений и демонстрировала, как именно эти решения могут влиять на управленческие и иные решения НКО.



Также команда проекта разработала обучающий курс по цифровому маркетингу специально под нужды НКО. Первый поток уже закончил обучение, на старте – второй поток. Для желающих учиться самостоятельно создан бесплатный обучающий онлайн-курс из шести модулей.



«Всего за год мы прошли огромный путь и сегодня «Технологии Добра» – это уже не просто портал-агрегатор полезных сервисов и цифровых решений для НКО, а целая экосистема, направленная на цифровой рост некоммерческого сектора. За два квартала 2024 года Совкомбанк направил на социальные инвестиции порядка 700 млн руб., и в наших планах – расти и развиваться дальше, так как системная поддержка некоммерческой отрасли – один из важных долгосрочных приоритетов Совкомбанка», – отмечает Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка.

Для популяризации цифровой помощи и привлечения к проекту как можно больше новых партнеров от бизнеса и пользователей из числа НКО Технологии Добра организуют первую интерактивную конференцию, где представители бизнеса и некоммерческого сектора смогут в формате живой дискуссии обсудить, чем бизнес может помочь в работе некоммерческого сектора. Конференция пройдет в Москве 29 ноября. Это будет полностью бесплатное мероприятие, на которое будут приглашены все желающие из некоммерческого сектора, а также представители бизнеса, заинтересованного в расширении своей ESG-активности. Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.

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