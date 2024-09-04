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Технологии для трансформации бизнеса: САТЕЛ создает цифровые заводы
Многие промышленные предприятия Казани соответствуют современным стандартам качества и эффективности и в эру повсеместной цифровизации уделяют особое внимание внедрению передовых цифровых технологий. Производственные объекты, которые оснащены 3D-моделями предприятий, компьютерным зрением для контроля соблюдения норм охраны труда, смарт-оповещением, обеспечивающим оперативное информирование по самым разным каналам связи – все это становится новой реальностью современных индустриальных центров всего Приволжского федерального округа.
В свою очередь, вендоры стремятся предложить эффективные и качественные технологии для решения задач цифровизации. Таким вендором является российская IT-компания САТЕЛ, которая представит собственные цифровые разработки на ключевом событии региона - форуме Kazan Digital Week.
САТЕЛ комплексно решает бизнес-задачи любого уровня сложности. Компания специализируется на разработке собственных платформенных решений для создания цифровой экосистемы промышленных предприятий. В портфеле САТЕЛ 10 продуктовых линеек и множество успешно реализованных проектов в таких отраслях как нефтегаз, электроэнергетика, телекоммуникации, транспорт, финансовый сектор. На сегодняшний день у компании 13 офисов, расположенных в различных регионах нашей страны, в том числе и в Казани. Это помогает быть ближе к клиентам, оперативно реагировать на потребности заказчиков.
САТЕЛ участвует в Kazan Digital Week
В этом году ознакомиться с уникальными разработками САТЕЛ стало возможно и в рамках форума Kazan Digital Week. На стенде компании будет организована демо-зона, чтобы посетители смогли оценить, как инновационные решения САТЕЛ помогают предприятиям выйти на новый уровень эффективности и безопасности. Компания представит собственную линейку решений для мониторинга зданий, объектов и оборудования, а также прогнозирования аварий и ситуационного управления предприятием. Кроме того, будет представлена платформа интеллектуальной видеоаналитики и машинного зрения, обеспечивающая предотвращение травматизма и аварий на производстве.
В рамках деловой программы мероприятия представители САТЕЛ Станислав Котляров и Василий Долгов поделятся опытом внедрения автоматизированной системы геотехнического мониторинга СМАРТ Геотех, а также расскажут о том, как видеоаналитика VizorLabs помогает выстраивать контур безопасности предприятия.
Всех желающих познакомиться с инновационными решениями САТЕЛ приглашаем на стенд №3.5 в Павильоне А2.
Фото предоставлено компанией САТЕЛ
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