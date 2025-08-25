Технологический эксперт объяснил, как выбрать безопасный пауэрбанк

Для снижения риска самовозгорания пауэрбанков предпочтение следует отдавать продукции крупных и известных компаний. Об этом заявил эксперт в области технологий Павел Мясоедов, его слова приводит «NEWS.ru».

Как отметил Мясоедов, у таких производителей есть необходимые ресурсы и мощности для проведения тестирования устройств перед выпуском в продажу.

Он добавил, что у небольших стартапов подобной возможности зачастую нет: они вынуждены экономить и направлять средства только на оперативное производство, в результате чего полноценная проверка качества может быть упущена.

Специалист также обратил внимание, что чрезмерная емкость аккумулятора повышает вероятность его выхода из строя. По его мнению, надежные устройства обычно имеют стоимость не ниже нескольких тысяч рублей, тогда как слишком дешёвые модели могут быть небезопасны.