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Общество 29 июня 2023 19:03

Техно и татарский фольклор ожидают казанцев на концерте на набережной озера Кабан

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Завтра, 30 июня, на набережной озера Кабан пройдет техно-концерт музыкального проекта Milli Mon.

Как сообщает Дирекция парков и скверов, коллектив из четырех участников и создает композиции на стыке техно и татарского фольклора. Неслучайно его название можно перевести «национальная гармония», «этническая песня» или «народный дух».

Мероприятие начнется в 19.00. Место встречи гостей — красные скамьи у ивы на ул.Салимжанова.

#концерт #Фольклор
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