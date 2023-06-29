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Техно и татарский фольклор ожидают казанцев на концерте на набережной озера Кабан
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Завтра, 30 июня, на набережной озера Кабан пройдет техно-концерт музыкального проекта Milli Mon.
Как сообщает Дирекция парков и скверов, коллектив из четырех участников и создает композиции на стыке техно и татарского фольклора. Неслучайно его название можно перевести «национальная гармония», «этническая песня» или «народный дух».
Мероприятие начнется в 19.00. Место встречи гостей — красные скамьи у ивы на ул.Салимжанова.
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