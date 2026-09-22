Технику Казанского шва предложили внедрить в программы ДШИ Татарстана

Изучение традиционной техники Казанского шва предложили внедрить в детских школах искусств Татарстана с художественным направлением. О том, как планируется организовать эту работу, рассказала директор Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина Ольга Гильмутдинова на Республиканском совещании руководителей детских школ искусств в Казани.

Напомним, работа по сохранению Казанского шва ведется в республике в рамках задачи, поставленной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В Арском районе уже обучают традиционной технике, а в апреле 2026 года проекты по ее сохранению и современному применению представляли Минниханову на заседании Совета при Раисе РТ по культуре и искусству.

По словам Гильмутдиновой, сегодня носителей Казанского шва остаются единицы, поэтому без передачи знаний новому поколению традиционная техника рискует сохраниться только в музейном пространстве.

«Мой ответ на вопрос, есть ли у этой техники будущее, простой: да, будущее есть, если мы с вами вместе вдохнем в нее жизнь через наших детей», – сказала Гильмутдинова.

Для ДШИ разработана система, которая предусматривает подготовку преподавателей и работу с учащимися. Педагогам предложен 30-часовой курс повышения квалификации. На первый курс уже поступило 17 заявок от художественных школ. В дальнейшем число участников может быть увеличено.

Преподаватели изучат историю и культурный контекст Казанского шва, материалы и правила безопасности, традиционный татарский орнамент и композицию, а также освоят технику на практике. По итогам обучения они подготовят методическую разработку и собственный учебный образец.

Для учащихся разработана программа четвертого класса, которую предлагается интегрировать в предпрофессиональную программу «Живопись». Дети будут изучать историю промысла, осваивать декоративный и соединительный швы, разрабатывать эскизы и создавать собственные изделия.

«Мы убеждены, что разговор и знакомство с этой уникальной техникой надо начинать значительно раньше – в детских школах искусств. Сейчас самое время начать ее освоение и изучение, чтобы воспитать не только художника и мастера, но и грамотного, понимающего зрителя», – отметила Гильмутдинова.

Казанский, или татарский, шов – традиционный способ ручного соединения узорно выкроенных деталей кожи встык. Техника сохранилась в ичижном ремесле казанских татар и относится к нематериальному культурному наследию Татарстана.

В Казанском художественном училище накоплен значительный опыт работы с этой техникой. По словам Гильмутдиновой, методический фонд учреждения насчитывает более 600 единиц хранения – от небольших изделий до крупных работ.

Гильмутдинова также связала сохранение Казанского шва с развитием современных креативных индустрий. Техника может применяться при создании сувениров, авторских аксессуаров и сценических костюмов и, по ее мнению, стать узнаваемым брендом Татарстана.