«Техника живет и работает»: под Казанью открылся международный фестиваль ретроавтомобилей

В горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» в Татарстане открылся XV международный фестиваль исторической техники. Здесь можно увидеть около 300 старинных автомобилей и мотоциклов, прибывших из разных регионов России и Таджикистана.

Торжественное открытие фестиваля прошло сегодня с участием Председателя Госсовета РТ, президента авторетроклуба «ГАЗ-21» Фарида Мухаметшина. «Татарстан уже в 15-й раз проводит этот международный фестиваль. Это знаковая дата для фестиваля, который за эти годы прошел большой путь. Увеличилось количество участников, число автомобилей и мототехники, появилось свое профессиональное судейство», – сказал он.

Глава парламента сообщил, что в Татарстан приехали любители ретротехники из Москвы, Самары, Саратова, Кирова, Перми, Екатеринбурга, Ярославля, Сыктывкара, Чебоксар, Йошкар-Олы. Есть также гость из Таджикистана с «Волгой» ГАЗ-21.

«Спасибо тем, кто сохранил и восстановил эти автомобили, ездит по регионам, в том числе приехал в Татарстан, чтобы показать мощь советского и российского автомобилестроения. Я говорил, что придет время, когда мы, сохранив свою отечественную автомототехнику, будем благодарить тех, кто создавал “Москвичи”, “Победы”, “Волги” и многие другие автомобили, которые соперничают с зарубежными. Да, где-то уступали, где-то тяжело двигались, но наша техника сегодня живет и работает», – подчеркнул он.

Мухаметшин добавил, что советские автомобили, благодаря которым СССР выиграл Великую Отечественную войну, используются до сих пор. «Это говорит о том, что мы можем выпускать конкурентоспособную продукцию. И в условиях санкций вопрос конкурентоспособности отечественных автомобилей актуален», – заявил он.

Заместитель главы Верхнеуслонского района Сергей Осянин напомнил, что уже четвертый год подряд муниципалитет принимает такое мероприятие. «Мы рады и горды тем, что фестиваль прижился в нашем районе. Я твердо уверен, что наши ретроавтомобили – это важное историческое прошлое. Но, думаю, что такое же будет и будущее у наших уже российских автомобилей», – отметил он.

В программе фестиваля предусмотрены концерты, конкурсы «автосабантуй» и водительского мастерства для автомобилистов и мотоциклистов, а также ретро-ралли, в котором принимают участие 28 экипажей. Они проедут по Верхне-Услонскому району и Казани. Старт состязанию дали руководитель парламента Фарид Мухаметшин и председатель Комитета ралли РАФ Игорь Сухов. «Я уже не первый год приезжаю сюда. Слова мои неизменны: “Спасибо, Татарстан, спасибо, Казань. И да здравствует Авторетроклуб-21”», – поделился Сухов до начала соревнований.

Самые крупные коллекции техники на фестивале, который продлится до 15 августа, представили Александр Гнедин из Высокой Горы, Александр Дорофеев из Казани, компания «Татнефть» и Ирбитский мотомузей.