«Техника ведь внимание любит»: аппаратчик НКНХ с 37-летним стажем – о секретах работы

«Они всегда были готовы научить и поддержать добрым словом»

Сразу после окончания нижнекамского училища Рафаиль Файзрахманов пришел трудиться в цех пиролиза и фракционирования пирогаза завода этилена. Выпускника приняли аппаратчиком 3-го разряда. Молодой специалист основательно вникал во все тонкости работы и уже на следующий год повысил свой разряд до 4-го. В 1991 году благодаря своему трудолюбию Рафаиль получил долгожданный 5-й разряд. Сейчас опытный специалист с теплотой вспоминает своих наставников.

«Они всегда были готовы научить и поддержать добрым словом. Я сам, когда стал наставником, старался брать с них пример», – отметил Файзрахманов.

За годы работы аппаратчик обучил более 30 сотрудников и сейчас продолжает передавать свой опыт молодым. Начинающие специалисты приходят из колледжей, вузов и других предприятий. Ко всем наш герой умело находил подход, прививая любовь к делу своей жизни. Поэтому неудивительно, что в коллективе Рафаиль Файзрахманов пользуется заслуженным уважением и авторитетом. У него много наград. В мае он получил Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации из рук Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В цехе удалось заменить более 80% контрольно-измерительных приборов

За десятилетия работы Рафаиль Файзрахманов так привык к своей установке, что может ориентироваться там с закрытыми глазами. Каждая печь, каждый узел, каждый вентиль запорной арматуры исследованы аппаратчиком вдоль и поперек. Он бдительно следит за исправностью всех агрегатов и узлов, активно участвует в совершенствовании рабочих процессов, выдвинул несколько предложений для программы «Улучшение малыми шагами».

За плечами аппаратчика немалый опыт. В 2017 году на заводе этилена была реализована программа «Техническое перевооружение участков завода этилена для переработки 156 тысяч тонн в месяц жидкого сырья», где Файзрахманов произвел демонтаж и монтаж оборудования. На следующий год он провел работы по модернизации существующего насосного оборудования. А в 2019-м аппаратчик участвовал в монтаже двух новых печей пиролиза. За несколько лет в цехе удалось заменить более 80% от общего количества контрольно-измерительных приборов в условиях работающей установки без нарушения технологического режима и снижения нагрузок, и вклад в эти изменения нашего героя весьма существенен.

«Техника ведь внимание любит. Наша установка родом из 70-х годов и пережила несколько модернизаций. Изношенное оборудование меняли на новое, ремонтировали. Приходит много молодежи. Среди них много отличных ребят. Например, Рустам Курбангалиев. Он только-только защитил диплом в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева, но на него уже можно положиться», – поделился Файзрахманов.

«Если наша установка прервет работу, другим заводам нечего будет перерабатывать»

Сложности опытного сотрудника не пугают. Он спокойно и уверенно работает сам, поддерживает коллег, делится с ними своими знаниями.

«Если наша установка прервет свою работу, другим заводам нечего будет перерабатывать. Ведь это мы принимаем смесь непредельных углеводородов, чтобы насытить их двойными связями для дальнейшего использования в нефтехимии. На нас лежит огромная ответственность. И мы стараемся изо всех сил. За смену приходится не раз на колонны подниматься, по установке побегать. Наш коллектив закалился этой рутиной, всегда можно положиться на товарищей по смене», – признался аппаратчик пиролиза.

По словам Файзрахманов, существенную поддержку сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа чувствуют и от компании. Регулярные обучения, улучшение условий труда и отдыха, медицинское обслуживание, вахтовые автобусы – плюсы работы в одной из крупнейших нефтегазохимических компаний России очевидны. Сам аппаратчик с нетерпением ждет, когда завершится реконструкция санатория «Корабельная роща».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»