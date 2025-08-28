Техника Ростсельмаш помогает аграриям Татарстана справляться с климатическими вызовами

Фото: ООО «АРТ»

Главный инженер предприятий ООО «Аммоний Агротехнологии» (Менделеевский район РТ) и АО «Агрофирма Новый Юраш» (Елабужский район РТ) Руслан Сафин начал карьеру в агросфере еще в студенческие годы, в 2005 году, помощником комбайнера.

«После окончания института некоторое время работал механиком на хлебоприемном предприятии. Потом был опыт работы в бюджетной сфере, но в 2021 году судьба вновь определила быть "ближе" к земле. Создавалось новое предприятие, меня пригласили в команду, работа началась буквально с нуля. И вот уже на протяжении 5 лет наше предприятие приносит свои "плоды"», – рассказал Руслан Сафин.

По его словам, аграрии работают в условиях умеренно прохладной Восточной и Юго–Восточной агроклиматической зоны, где более половины сельхозугодий занимают суглинистые почвы.

«Здесь особую роль играет техника, которая способна работать в любых погодных условиях», – подчеркнул инженер.

Основным вызовом Сафин назвал дефицит квалифицированных специалистов.

«Главное богатство нашей компании – это наши сотрудники! И мы понимаем, что, усиливая свою команду, мы усиливаем себя», – отметил он.

В работе предприятий активно применяется техника Ростсельмаш.

«Впечатления от работы техники Ростсельмаш только положительные: современные, мощные, высокопроизводительные, а самое главное в нынешних реалиях – ремонтопригодные. Наша команда имеет положительный опыт по применению удобрений КАС 32 как на зерновых, так и на масличных культурах, внедряет эффективные схемы применения минеральных удобрений», – рассказал Сафин.

На сегодня на предприятии используется 16 ед. зерноуборочных комбайнов, 14 из них – производства Ростсельмаш (ACROS и RSM 161). Также используются современные тракторы Ростсельмаш 2375, 2400, 3535 и 3575.

«На нашем животноводческом предприятии используем кормоуборочные комбайны RSM 1401 2 ед. И буквально год назад приобрели кормоуборочник F 2650, машина зарекомендовала себя только с лучшей стороны, покупной мы остались довольны. Данный комбайн можно охарактеризовать как "цена – качество"», – добавил инженер.

Компания Ростсельмаш развивается и внедряет современные цифровые технологии – например, платформа РСМ Агротроник, система автовождения РСМ АгротроникПилот 1.0.

«Я лично пользуюсь платформой, т. к. эта программа очень удобна и проста в использовании. В современных сельхозмашинах привлекают системы автовождения. Наши механизаторы в первое время скептически относились к данной разработке, а сегодня они и представить не могут свою работу без РСМ Агротроник Пилот 1.0, ведь это удобно для механизатора, растет производительность, снижается расход топлива», – пояснил Сафин.

С помощью современных систем мониторинга специалисты выстраивают логистику движения по полю, исключают пропуски и перекрытия, предупреждают о поломках. Данные программы дают возможность прозрачно рассчитать заработную плату.

«Все это в совокупности дает положительную динамику работы наших специалистов, а именно наших механизаторов, водителей, механиков и агрономов, тем самым повышая квалификацию всей команды», – заключил Руслан Сафин.

