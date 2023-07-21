Техника НАТО пылает, Киев спасает свою «шкуру»: Путин объяснил, что происходит на Украине

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза

Фото: kremlin.ru

«Весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника горит»

Украинский «контрнаступ» вызывает разочарование Запада, который понес значительные финансовые и репутационные потери, поддерживая киевский режим оружием и долларом, заявил Владимир Путин.

«Очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников», – заявил глава государства.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о наиболее эффективном оружии ВС России на полях СВО в Украине, которое ставит в тупик генералитет НАТО. Сегодня Владимир Путин также отметил превосходство российского вооружения над западным.

«Весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника – горит, а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства», – подчеркнул Президент.

«Киев готов пойти на всё, чтобы спасти свою продажную “шкуру”»

Понятно, что дальнейшая поставка вооружений Западом способна некоторое время затягивать конфликт. Но даже за океаном уже аккуратно начали говорить о пустеющих складах вооружений не только в странах Западной Европы, но и в США.

Похоже, на Западе начинают понимать, что поддержание агонии киевского режима уже слишком дорого обходится НАТО. Прежде всего, в части обороноспособности самого альянса.

«Натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. А во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов», – пояснил Путин.

Но Киеву сейчас нет дела до пустеющих складов НАТО. Саммит альянса в Вильнюсе наглядно показал, что заветная дверь для Владимира Зеленского не просто закрыта, а скорее заколочена гвоздями. Украине остается выклянчивать у Запада все возможное «здесь и сейчас». Поэтому Зеленский и намерен воевать до последнего украинца и до последнего доллара в казне альянса.

«Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на всё, чтобы спасти свою продажную “шкуру” и продлить свое существование. Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы», – заявил Путин.

Саммит альянса в Вильнюсе наглядно показал, что заветная дверь для Владимира Зеленского не просто закрыта, а скорее заколочена гвоздями Фото: ru.wikipedia.org , Общественное достояние

«План Б» для Запада

Между тем не первый месяц в повестке западных СМИ вспыхивает некий «план Б». Согласно ему, понимая неизбежность поражения Украины в «конфликте», Запад якобы не прочь «разделить» Украину. Известно, что на часть западной части страны претендует Польша. Не случайно с определенной периодичностью появляются «инсайды» о создании некого контингента «миротворцев», которые зайдут на территорию страны для защиты населения Украины с польскими корнями.

«Речь идет не о каком-то сборище наемников – их достаточно там, и они уничтожаются, – а именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – сказал Путин.

Президент напомнил, чем закончились для Польши аналогичные действия 1939 года, когда страна фактически утратила свою независимость Фото: kremlin.ru

Польша играет с огнем, стягивая войска к границам с Украиной

Президент напомнил, чем закончились для Польши аналогичные действия 1939 года, когда страна фактически утратила свою независимость. По словам Путина, Польша была брошена западными союзниками на «съедение» фашистской Германии. А благодаря Сталину и СССР вернула западные территории страны.

«Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – пообещал Путин.

Кроме того, по некоторым данным, Минобороны Польши решило перебросить войска ближе к границе с Белоруссией. Номинальная мотивировка такого решения простая – переезд ЧВК «Вагнер» под крыло Александра Лукашенко. Владимир Путин дал четкое предостережение агрессивным действиям Польши.

«Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, и развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», – подчеркнул российский лидер.