Техника, квадрокоптеры и средства защиты: Татарстан направил помощь в зону СВО

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Татарстан направил большую партию гуманитарной помощи подразделениям, выполняющим задачи в зоне СВО. Основу поставки составили техника повышенной проходимости и средства БПЛА. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ Рината Садыкова.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Бойцам переданы автомобиль «Нива», четыре эндуро-мотоцикла и мотоцикл с коляской, а также квадрокоптеры. В составе груза – маскировочные сети, специальные покрывала, снижающие обнаружение тепловизорами, пауэрбанки. Для тренировок по противодействию беспилотникам доставлены тарелки для стендовой стрельбы и патроны для гладкоствольных ружей. Также военнослужащим переданы продуктовые наборы.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Помощь сформирована по заявкам подразделений. В ее подготовке участвовали Министерство строительства и ЖКХ РТ, Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана, а также фонд «Приют человека».

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Военнослужащие поблагодарили всех, кто участвовал в формировании и доставке груза.

«Благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в сборе гуманитарной помощи. Спасибо представителям министерств, фонду «Приют человека», всем, кто организовал и доставил этот груз к нам.

В это непростое время каждая такая поездка и каждая помощь для нас важны. Это поддержка, которая дает ребятам уверенность, что мы вместе. Спасибо за внимание к нашим подразделениям и за вашу работу», – передает слова бойцов пресс-служба вице-премьера РТ.