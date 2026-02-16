news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 16 февраля 2026 10:54

Техника, квадрокоптеры и средства защиты: Татарстан направил помощь в зону СВО

Читайте нас в
Телеграм
Техника, квадрокоптеры и средства защиты: Татарстан направил помощь в зону СВО
Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Татарстан направил большую партию гуманитарной помощи подразделениям, выполняющим задачи в зоне СВО. Основу поставки составили техника повышенной проходимости и средства БПЛА. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ Рината Садыкова.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Бойцам переданы автомобиль «Нива», четыре эндуро-мотоцикла и мотоцикл с коляской, а также квадрокоптеры. В составе груза – маскировочные сети, специальные покрывала, снижающие обнаружение тепловизорами, пауэрбанки. Для тренировок по противодействию беспилотникам доставлены тарелки для стендовой стрельбы и патроны для гладкоствольных ружей. Также военнослужащим переданы продуктовые наборы.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Помощь сформирована по заявкам подразделений. В ее подготовке участвовали Министерство строительства и ЖКХ РТ, Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана, а также фонд «Приют человека».

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Военнослужащие поблагодарили всех, кто участвовал в формировании и доставке груза.

«Благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в сборе гуманитарной помощи. Спасибо представителям министерств, фонду «Приют человека», всем, кто организовал и доставил этот груз к нам.

В это непростое время каждая такая поездка и каждая помощь для нас важны. Это поддержка, которая дает ребятам уверенность, что мы вместе. Спасибо за внимание к нашим подразделениям и за вашу работу», – передает слова бойцов пресс-служба вице-премьера РТ.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

#ЛНР и Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

15 февраля 2026