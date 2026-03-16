Правительство РФ утвердило список необходимых для страны профессий

Правительство России утвердило перечень профессий, которые необходимы для технологического лидерства страны. Список включает в себя более 500 различных специальностей – от ИИ до фармацевтики. На что повлияет такое решение и какие преференции будут доступны студентам этих профессий – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство России утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства страны. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Этот документ станет основой для обновления учебных программ в колледжах и вузах по указанным направлениям. Теперь образовательные программы техникумов, университетов, аспирантуры и медицинских ординатур должны соответствовать требованиям технологического развития страны.

Список включает больше 500 различных профессий и специальностей, связанных с такими областями, как информационные технологии, электроника, радиооборудование, связь, безопасность данных, биомедицина, атомная энергия, авиация, космонавтика, машиностроение, медицина и фармацевтическая промышленность.

Кроме того, в этот список попали около 400 научных дисциплин, важных для достижения независимости и прогресса в технологиях. К ним относятся исследования в области искусственного интеллекта, физики лазеров, материаловедения, химии, биологии вирусов и современных транспортных технологий.

Перечень профессий и наук, необходимых для повышения технологического уровня страны, подготовлен правительством согласно поручениям Президента России, данным после обсуждения вопроса на заседании Совета по науке и образованию в 2025 году.

Игорь Кох Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ничего удивительного в этом нет нет. Правительство и раньше поддерживало подготовку по определенным профессиям. В частности, бюджетные места в первую очередь выделяются на приоритетные направления. А места на остальные профессии выделяются по остаточному принципу», – заявил «Татар-информу» профессор КФУ, доктор экономических наук Игорь Кох.

По его словам, такое решение позволит привлечь больше молодежи именно на приоритетные для экономики страны направления учебы. Особенно если учитывать, что на эти направления будет выделяться специальные правительственные премии.

«Молодежь часто выбирает не те направления, которые приоритетны для правительства, и такое решение сместит предпочтения студентов в нужное для экономики страны русло», – сказал Кох.