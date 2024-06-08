«Тех, кто откосил, считаем недостойными мужчинами»: как елабужанин возит посылки на СВО

Фото: стоп-кадр видео

«Поначалу тут все черное было, ехать было страшно»

Алексей – гуманитарщик из Елабуги. С первых дней возит на фронт все необходимое для бойцов из Татарстана. Сейчас его ждут мобилизованные. Дорога лежит на Запад через город Мариуполь. Бои здесь шли с первых дней специальной военной операции, и во второй половине мая 2022 года город перешел под контроль Вооруженных Сил России.

«Поначалу тут все черное было, ехать было страшно. Вдоль дороги везде лежали машины подбитые, очень много их было. Эхо войны», – рассказал Алексей.

Фото: стоп-кадр видео

Мариуполь, расположенный на побережье Азовского моря, был важным промышленным и культурным центром Украины. Город славился своими металлургическими заводами, красивыми парками, пляжами и историческими зданиями. Городская жизнь была насыщена культурными мероприятиями, театрами и музеями.

Сейчас это город-призрак. Автомобиль проезжает мимо разрушенных почти до основания зданий, обгоревших остовов заводов и опустевших, покрытых обломками улиц. Алексей останавливает машину на границе с Мариуполем – показывает, что именно в этот раз отправили бойцам родственники и благотворители. Вдали виднеется Металлургический комбинат «Азовсталь», или точнее то, что от него осталось.

Фото: стоп-кадр видео

Некогда один из крупнейших металлургических заводов Европы лежит в руинах. Его изломанные и массивные конструкции из металла и бетона возвышаются над землей, словно ребра исполинского гиганта, а руины производственных цехов, где когда-то кипела жизнь, зияют пустыми глазницами окон и дверей.

Алексей съездил в зону СВО уже более сорока раз. Точное количество поездок назвать не может, после двадцатой перестал считать. Если вначале больше возил одежду, продукты, то теперь это техника, инструменты. Продолжает доставлять за ленточку автомобили, сейчас он везет сразу две машины.

Фото: стоп-кадр видео

«В основном сейчас оборудование требуется ребятам. С едой проблем никаких нет. Автомобиль "Нива" подготовили. Везем его одному человеку с позывным Филин. Мы ему даже в подарок изготовили особые номера», – рассказал Алексей, демонстрируя именной регистрационный знак с татарстанскими номерами.

Со временем обстановка успокаивается, говорит Алексей. Если раньше, по его словам, и КПП было больше и проверяли более тщательно, то теперь о бывших постах напоминают лишь оставшиеся ограждения. Да и к тем, кто возит с родной земли посылки бойцам, относятся лояльнее.

Фото: стоп-кадр видео

«Кусочек дома приходит, когда открываешь вот эти все вещи»

Командиры дают возможность мобилизованным выехать на относительно безопасную территорию и забрать посылки. Безопасную относительно, потому что быть уверенным, что вблизи линии фронта ничего не случится, глупо.

Алексей тепло приветствует военнослужащих. С ними он встречается не в первый раз. Говорит, стали уже как родные. Времени на встречу мало – нужно успеть разгрузиться и переговорить. Когда приезжает гуманитарная помощь, признаются военнослужащие, чувство такое, словно дома побывал.

«Кусочек дома приходит, когда открываешь вот эти все вещи. Бойцы знают, что люди старались, что-то делали для этого, какой-то вклад внесли, кусочек себя вложили в каждую маскировочную сеть, это очень нужная вещь», – рассказал военнослужащий с позывным Грузин.

Фото: стоп-кадр видео

Он демонстрирует медикаменты и аптечки, привезенные из Елабуги. Показывает коробки с едой быстрого приготовления, которая, по его словам, очень важна на позициях, ведь для ее приготовления достаточно лишь разжиться кипятком.

«Генератор вообще незаменимая вещь. Нигде на территории, где мы находимся, нет электричества. Нам нужно заряжать радиостанции, у нас есть разные электрические приспособления. Все нужно: крупы, консервы – все уходит, ничего не остается. Все, что приходит из дома, вдвойне вкуснее», – улыбнулся военнослужащий.

Тот самый Филин, которому Алексей вручил «Ниву», от души поблагодарил всех, кто приезжает и помогает с гуманитаркой.

«Это очень греет, особенно письма от детей, это дополнительно стимулирует нас. У нас все стены в детских рисунках, мы их не забываем, не выкидываем. С работы приходим, перечитываем стишки, душе приятно становится. Ну а так все хорошо», – рассказал Филин.

Фото: стоп-кадр видео

После осмотра машины и установки номеров Филин заключил, что аппарат – великолепный, вмещает почти полную партию бойцов для ротации, и вновь поблагодарил всех, кто помог с его приобретением и доставкой.

«На ротацию далеко ходим, и в основном все пешком, по 8 километров, а бывает и побольше. То, что можно проехать на машине, лучше проехать, потому что тащить приходится оружие, броню, еду на несколько дней. Машина станет огромным подспорьем для нас», – рассказал Филин.

«Родина-мамка нас воспитала, дала образование, а теперь позвала – вот мы и пошли»

Пока шла разгрузка, мы пообщались с еще несколькими бойцами. Эти парни уже второй год на СВО, некоторые пришли сюда вообще без опыта военных действий, за плечами максимум армия.

«Наша страна воспитала, родила, дала образование. Как в свое время говорили, Родина-мамка позвала – мы и пошли. Время рассудит. У нас тут считают тех, кто испугался и откосил, недостойными мужчинами. Я тоже мог что-нибудь придумать, но принципиально не стал», – рассказал боец с позывным Доцент.

Фото: стоп-кадр видео

Другой военнослужащий, с позывным Отец, рассказал, что отправился в зону СВО по велению совести, иначе поступить не мог.

«Год в армии отслужил, теперь вот тут служим. Сначала, конечно, было страшно, сейчас уже привыкли, ко всему привыкаешь – и к прилетам, и к стрельбе. Бывают очень тяжелые моменты, когда пацаны просто лежат в землянках и молятся, а по-другому никак», – поделился Отец.

Филин рекомендовал сомневающимся взять пару недель отпуска и посетить Донецк или Мариуполь, чтобы картинка в голове понятная сложилась.

Фото: стоп-кадр видео

«Здесь есть мирные люди, многие ходят ежедневно на работу, и с нами у них есть определенная уверенность, что вечером они вернутся домой к семье. Однажды ко мне подошла незнакомая бабушка, обняла меня и сказала спасибо. В такие моменты никаких сомнений не остается, что мы здесь нужны, нас тут ждали», – рассказал Филин.

По его словам, за время, проведенное в зоне СВО, очень сильно поменялось его мировоззрение.

«Ценишь простые моменты. Раньше после работы сидишь, отдыхаешь, жена попросит с детьми погулять, а хочется полежать. А сейчас я все бы отдал, чтобы оказаться с ними рядом, обнять и поцеловать детей, сводить их на прогулку», – подытожил Филин.

Фото: стоп-кадр видео

Грузин продемонстрировал нам небольшой браслетик с металлической пластинкой, на которой выгравированы слова: «Береги себя и знай: тебя всегда ждут дома!»

«Каждый день я его надеваю, это мой талисман, мне младшая дочка его подарила, когда я в отпуске был. Это частица близких, поэтому я ношу ее всегда, как нагрудный крест», – рассказал Грузин.

Мы заметили, что у него на рюкзаке весит брелок-чебурашка, и поинтересовались, откуда взялся этот талисман.

«Чебурашка тоже от дочки. Я ей купил большого и вот этого маленького. Она говорит – большой пусть у меня будет, а маленького ты носи. Очень соскучился я по ним по всем. Поговорить с семьей получается не чаще чем раз в две недели. Каждый раз желают, чтобы был аккуратнее, осторожнее и берег себя. Поэтому нам надо жить еще, детей растить», – подчеркнул Грузин.

Когда разгрузка гуманитарки закончилась, прозвучали слова благодарности и прощания. Военнослужащие обменялись с водителями рукопожатиями и крепкими объятьями. Парни отправились на службу, а водители – на Восток, чтобы забрать новые посылки, которые ждут на передовой бойцы из Татарстана.