Тетюшские курсанты стали лучшими среди призывников республики по военной подготовке

Фото: Галина Тазетдинова

Сегодня в городе Тетюши на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Барс» состоялся зональный этап республиканской Спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди юношей, подлежащих призыву на военную службу в 2023 году.

В многоборье приняли участие команды из четырех районов республики. Померяться силой и ловкостью приехали молодые люди из Апастовского, Буинского и Дрожжановского районов. Тетюшан представляли курсанты колледжа гражданской защиты.

Фото: © Галина Тазетдинова

В своем приветствии к участникам заместитель руководителя исполкома района Мария Храменкова отметила, что цель мероприятия — воспитание патриотизма, утверждение здорового образа жизни, популяризация военно-прикладных и технических видов спорта.

Таким образом, по ее словам, у молодежи формируются качества, необходимые для действий в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, во время службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Фото: © Галина Тазетдинова

Юноши состязались в стрельбе из пневматической винтовки, неполной разборке-сборке АК-74, снаряжении магазинов АК-74, надевании противогаза, челночном беге, подтягивании, поднимании гири, выполняли другие упражнения.

В каждом задании были свои сложности, но участники смогли мобилизовать свои силы, чтобы добиться высоких результатов, ведь каждый понимал, что победа команды зависит от его личных достижений.

Фото: © Галина Тазетдинова

Силы тетюшанам прибавляли болельщики, пришедшие поддержать своих однокурсников. Чего только стоило их громкое скандирование «Раз! Раз! Раз!» во время перетягивания каната, не меньше сопереживали они и при подсчете отжиманий и подтягиваний.

В сложной и бескомпромиссной борьбе тетюшские юноши продемонстрировали высокий уровень подготовленности и завоевали уверенную победу. Вторыми стали представители Буинского района, третью ступень пьедестала почета заняли дрожжановцы.

Фото: © Галина Тазетдинова

«Мы упорно готовились к соревнованиям, хотя физические упражнения и занятия спортом для нас — это каждодневно, — пояснили победители. — А умению работать в команде мы учимся постоянно, слаженные действия важны в нашей будущей профессии, как и личная самоотдача».