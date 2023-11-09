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Тетюшские курсанты стали лучшими среди призывников республики по военной подготовке
Сегодня в городе Тетюши на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Барс» состоялся зональный этап республиканской Спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди юношей, подлежащих призыву на военную службу в 2023 году.
В многоборье приняли участие команды из четырех районов республики. Померяться силой и ловкостью приехали молодые люди из Апастовского, Буинского и Дрожжановского районов. Тетюшан представляли курсанты колледжа гражданской защиты.
В своем приветствии к участникам заместитель руководителя исполкома района Мария Храменкова отметила, что цель мероприятия — воспитание патриотизма, утверждение здорового образа жизни, популяризация военно-прикладных и технических видов спорта.
Таким образом, по ее словам, у молодежи формируются качества, необходимые для действий в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, во время службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
Юноши состязались в стрельбе из пневматической винтовки, неполной разборке-сборке АК-74, снаряжении магазинов АК-74, надевании противогаза, челночном беге, подтягивании, поднимании гири, выполняли другие упражнения.
В каждом задании были свои сложности, но участники смогли мобилизовать свои силы, чтобы добиться высоких результатов, ведь каждый понимал, что победа команды зависит от его личных достижений.
Силы тетюшанам прибавляли болельщики, пришедшие поддержать своих однокурсников. Чего только стоило их громкое скандирование «Раз! Раз! Раз!» во время перетягивания каната, не меньше сопереживали они и при подсчете отжиманий и подтягиваний.
В сложной и бескомпромиссной борьбе тетюшские юноши продемонстрировали высокий уровень подготовленности и завоевали уверенную победу. Вторыми стали представители Буинского района, третью ступень пьедестала почета заняли дрожжановцы.
«Мы упорно готовились к соревнованиям, хотя физические упражнения и занятия спортом для нас — это каждодневно, — пояснили победители. — А умению работать в команде мы учимся постоянно, слаженные действия важны в нашей будущей профессии, как и личная самоотдача».
Материал подготовлен при участии Галины Тазетдиновой.
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