«Тетя была блокадницей»: «Мисс Европа-2024» рассказала о подвигах родственников

Уроженка Анзакаевского района Татарстана, «Мисс Европа-2024» Роза Гадиева присоединилась к патриотическому флешмобу «Мой герой – моя семья». Она рассказала «Татар-информу» про своих родственников, воевавших на фронте и перенесших блокаду.

«У прабабушки со стороны моей мамы на войну забрали сразу трех сыновей – Ибрагимова Габдельхалима, Ибрагимова Галимжана и Ильясова Нагима. Габдельхалим погиб в 1942 году на войне, считается пропавшим без вести. Галимжан был ранен, но все равно отслужил до конца войны. Нагим был в плену у фашистов, откуда смог сбежать, ему также довелось воевать до конца войны. Их имена высечены на мемориале „Вечный Огонь“ в Азнакаево», — сообщила она.

Роза Гадиева также рассказала, что ее тетя Оркыя Салимова была блокадницей, тогда ее дочери Лорне было всего три года. Она смогла сохранить жизнь себе и своему ребенку, несмотря на ужасные условия и страшный голод.

«Повзрослев, она никогда не забывала о мужестве своей матери и тех тяжелых временах, была бессменным главой общественной организации блокадников в городе Долгопрудный в Московской области», – отметила Роза Гадиева.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой – моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны – военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.