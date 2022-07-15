Эксперты выяснили, сколько в Казани зарабатывают IT-специалисты и от чего это зависит

Специалисты по тестированию в IT-компаниях Казани зарабатывают до 215 тыс. рублей в месяц. Наиболее востребованы в IT-сфере тестировщики со стажем работы от трех лет, владеющие инструментарием нагрузочного тестирования и имеющие опыт разработки автотестов, сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

Средние зарплаты начинающих тестировщиков за год практически не изменились, а QA-инженеры (специалисты, которые создают сценарии тестирования – прим.ред.) стали зарабатывать на 20—25% больше, следует из исследования сервиса. Средняя зарплата таких специалистов в столице РТ составляет 110 тыс. рублей.

От 35 до 50 тыс. рублей работодатели готовы платить сотрудникам, знающим принципы и методики тестирования, основы администрирования, понимающим общие принципы разработки ПО и принципы клиент-серверного взаимодействия.

От 50 до 65 тыс. рублей обещают кандидатам, которые знают основы HTML и CSS и SQL, владеют английским языком на уровне чтения техдокументации, имеют опыт работы специалистом по тестированию от одного года.

От 65 до 130 тыс. рублей зарабатывают тестировщики с отличным знанием различных типов тестирования, базовым знанием одного из языков программирования, инструментария нагрузочного тестирования, средств автоматизации, имеющие опыт разработки автотестов, а также опыт работы специалистом по тестированию от трех лет.

На самую высокую зарплату в размере от 130 до 215 тыс. рублей могут рассчитывать кандидаты, уверенно владеющие одним из языков программирования, имеющие опыт проведения нагрузочного тестирования и проработавшие QA-инженером от трех лет.

Чаще всего работу тестировщика ищут мужчины в возрасте около 30 лет. 75% соискателей имеют высшее образование, 63% не имеют работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 2,2 год. К переезду готовы 34% специалистов.