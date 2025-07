Тесленко: «Отличия от Слуцкого? Рахимов любит шутить, но много тактики и требовательный»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко в интервью «ТИ-Спорту» рассказал о перспективах команды на следующий сезон, поведал, что улучшил Рашид Рахимов после ухода Леонида Слуцкого, и назвал самого трудного оппонента в РПЛ. Об этом и времени Хвичи Кварацхелии в Казани – в интервью «ТИ-Спорта».





Егор Тесленко: «Хотел бы сыграть против «Барселоны» лишь ради того, чтобы почувствовать этот уровень игры»

Фото: © rubin-kazan.ru

«Почему-то с «Зенитом» у нас самые тяжелые игры складывались»

– Как считаете, может ли «Рубин» в следующем сезоне подняться выше, чем в минувшем, и что для этого нужно?

– Мы как команда хотим быть как можно выше и постараемся это сделать.

– Вы недавно продлили контракт с «Рубином». Как к этому пришли?

– От клуба поступило такое предложение, я положительно на это отреагировал. Меня все устраивает в «Рубине». Казань – прекрасный город, очень комфортный для жизни. Что касается нового контракта, то клуб движется вперед, развивается, идет строительство новой инфраструктуры, я здесь прогрессирую, клуб во мне заинтересован. Все эти факторы склонили к желанию продлить контракт.

– В минувшем сезоне были обидные поражения, когда «Рубин» вел игру. Например, от «Химок». А какое поражение было самым горьким, на ваш взгляд?

– Наверное, именно с «Химками», потому что в домашней игре и в гостевой мы дважды вели в счете и дважды упустили преимущество. Еще я бы отметил, наверное, домашнюю нашу игру с «Краснодаром». Мы забили быстрый мяч, не реализовали пенальти, а во втором тайме пропустили и сыграли вничью – 1:1. Тоже было очень обидно, потому что в первом тайме могли дожать их.

– А если говорить о самых громких триумфах – какой выделите?

– Да много таких игр на самом деле, потому что мы достаточно волевая команда. У нас было много матчей в том сезоне, где мы проигрывали, уступали в счете 1:0, но в конце переламывали игру и побеждали.

– Против какой команды труднее всего играть?

– Ну, пока что эта команда – «Зенит». Почему-то с «сине-бело-голубыми» у нас самые тяжелые игры складывались.

– Какой игрок в РПЛ вам доставляет наибольший дискомфорт?

– Я вот так бы никого не выделял бы. Но если и выделять, то только наш форвард из «Рубина» – Даку.

– Как думаете, у какой команды в РПЛ сейчас самая сильная оборона?

– У ЦСКА, я думаю.

«Когда Рашид Маматкулович пришел, у нас сразу эмоциональный фон поднялся» Фото: © rubin-kazan.ru

«Рашид Маматкулович очень здорово поднимает мотивацию, держит игроков в тонусе, психологически настраивает»

– В 2023-м Рахимов возглавил «Рубин». Что он сделал первым делом, как пришел в клуб?

– Он сразу поднял эмоциональный фон в команде. Добавил тренировок с короткими дистанциями для быстрого переключения, реакции на события. Учил не расстраиваться из-за ошибок. Каждый ошибается – нужно быстро это исправлять. Когда Рашид Маматкулович пришел, у нас сразу эмоциональный фон поднялся, и мы начали выигрывать игру за игрой.

– А чем он отличается от Слуцкого, на ваш взгляд?

– Я думаю, они разные. С одной стороны, Рашид Маматкулович тоже любит пошутить, посмеяться, но у него в то же время очень много тактики и дисциплины, он очень требовательный в работе.

– Многие отмечают, что хороший тренер должен быть хорошим психологом. Насколько хорош в этом Рахимов?

– Я думаю, что он очень хорош в этом аспекте. Бывает по-разному: он может как пошутить, так и поговорить на общие темы. Рашид Маматкулович очень здорово поднимает мотивацию, держит игроков в тонусе, психологически настраивает. Это видно и по матчам, в которых мы набирали волевые очки.

«У Слуцкого была самоирония. Было весело в это время» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Отдельного разговора с Лисаковичем не было. Какой смысл разговаривать, когда уже все произошло?»

– В 2022-м вы попали в «Рубин». Как узнали об интересе от казанской команды?

– В то время Леонид Викторович Слуцкий был и Олег Яровинский. И Олег Яровинский через моих агентов вышел на меня, мы с ним поговорили, меня пригласили на просмотр из «КАМАЗа». Я провел два сбора с «Рубином», по-моему, меня тогда уже взяли.

– Клуб возглавлял Слуцкий. Каким вы его запомнили?

– Хорошим тренером, который любил пошутить, любил посмеяться. У него была самоирония. Было весело в это время.

– Тем не менее та сказка продлилась недолго – клуб после ухода легионеров вылетел в Первую лигу. Как в «Рубине» отреагировали на это?

– Отреагировали, понятное дело, плохо. Много молодых играло у нас в то время, у которых даже не было опыта игры в Премьер-лиге до этого. Плюс серия поражений привела к эмоциональному спаду. И мы тяжело переживали это время, но до последнего верили, что можем спастись.

– Слуцкий переживал?

– Я могу сказать так: мы все нервничали, и он тоже нервничал.

– В том же сезоне случился тот самый момент, когда Лисакович делал селфи в игре с «Уфой», а потом не реализовал решающий пенальти. Как в раздевалке отреагировали на его поведение, был ли с ним какой-то отдельный разговор?

– Нет, никакого разговора не было. Какой смысл разговаривать, когда уже все произошло? В раздевалке было просто молчание. Все понимали, куда мы попали. И мы понимали, что надо возвращаться.

Егор Тесленко после матча с «Уфой» и вылета в ФНЛ, 2022 год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда вылетали, понимали, что нам нужно вернуться за один сезон»

– «Рубин» впервые вылетел в ФНЛ в 2022-м. А не было ли в команде ощущения, что она там задержится максимум на один сезон?

– Было, естественно. Потому что мы уже, в принципе, когда вылетали, понимали, что нам нужно вернуться за один сезон. И поэтому набор игроков был такой, чтобы нам не приходилось латать дырки посреди сезона. Чтобы у нас было две равноценные обоймы и каждый мог друг друга заменить.

– Тогда же было «дерби эчпочмаков» с «Нефтехимиком», «КАМАЗом». Были ли эти матчи для «Рубина» особенными?

– Я такого не заметил, честно сказать.

– Первая лига – это еще и трудные перелеты. Какой маршрут был для вас самым трудным?

– Самый тяжелый маршрут был в Хабаровск, потому что он самый долгий. Но «Рубин» в то время сделал нам просто прекрасные условия. Мы летали на чартерах.

«Тяжело бывает всегда после таких матчей, где ты проигрываешь с большим счетом... Но я стараюсь забывать эти дни и дальше двигаться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ», 2022 г.

«Музыка у меня очень разнообразная, перескакиваю от Гио Пики на «Наутилус»

– В целом как любите расслабляться между матчами?

– Могу прогуляться. Но в основном это, наверное, компьютер. В свободное время люблю играть в приставку, в компьютер. Когда супруга рядом, тогда больше времени провожу с ней. Сейчас она доучится и тоже прилетит в Казань. И я буду больше времени проводить с ней. Но пока жены нет рядом, могу поиграть в компьютер.

– А какой жанр ваш любимый?

– Предпочитаю больше сюжетки. Типа The Last of Us, Assassin's Creed Valhalla, но по большей части играю в CS 2 в данный момент.

– Были ли на вашей памяти матчи, после которых вы чувствовали выгорание или что-то близкое к этому?

– Я скажу, тяжело бывает всегда после таких матчей, где ты проигрываешь с большим счетом – 0:3 или 0:4. Но я стараюсь забывать эти дни и дальше двигаться.

– А что насчет музыки?

– Музыку люблю, она у меня очень разнообразная, своеобразная. То есть я перескакиваю от Гио Пики на «Наутилус», потом на Цоя, на «Рамштайн». Всё зависит от настроения.

«Они [«Краснодар»] были очень близко, но в последний момент не получилось у них взять чемпионство» Фото: «Краснодар» после проигрыша в финале Суперкубка России по футболу © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хотелось, чтобы «Краснодар» добился своего, потому что у них не получалось несколько сезонов»

– Вы родились в Краснодаре, являетесь воспитанником «Кубани». Что можете сказать о команде и ее академии?

– В то время, когда я приходил в «Кубань», это была хорошая команда, играла в Лиге Европы. Там были достаточно качественные игроки, молодые все были ребята. Потом, к сожалению, клуб развалился.

– Вам, как воспитаннику «Кубани», жалко, что стало с клубом, который когда-то был самым популярным в регионе?

– Да, мне на самом деле обидно, потому что я провел очень много времени там. Я прошел весь интернат, прошел молодежную команду, Вторую лигу. Потом был в главной команде. И есть некая обида за этот клуб, потому что он был достойный, выступал очень хорошо, покупал сильных футболистов. И да, обидно, что клуб так развалился и до сих пор не может еще собраться.

– Как вы вообще попали в футбол?

– У меня старший брат занимался футболом. И мне всегда хотелось тоже начать. Мне нравилось смотреть, как он играет, как он ходит на тренировки. Поэтому я следовал, можно сказать, за братом.

– А был ли у вас вариант перейти в академию «Краснодара»?

– У меня предложений именно от «Краснодара» не было, потому что после «Кубани», когда мы играли во Второй лиге, меня сразу позвал ЦСКА. Я без раздумий поехал туда.

– Как уроженец Краснодарского края, вы же наверняка переживали за «быков»?

– Да, естественно. В этом плане хотелось, конечно, чтобы «Краснодар» добился своего, потому что у них это не получалось несколько сезонов. То есть они были очень близко, но в последний момент не получилось у них взять чемпионство. И в этом плане да, за них переживал, все-таки команда с родного края. Все равно немного посматриваю, слежу за ними.

– Вы играли за молодежку ЦСКА. Почему не закрепились в ней больше, чем на год?

– Возможность остаться была, но в руководстве ЦСКА решили, что они дадут предпочтение более молодым игрокам в молодежной команде. А у меня в тот момент было предложение от «КАМАЗа» во Второй лиге. И я считаю, что лучше было бы пойти во Вторую лигу.

«Когда мы с «КАМАЗом» вышли в Первую лигу, для меня это было в новинку, как и для многих других футболистов команды» Фото: Егор Тесленко в ФК «КАМАЗ», 2021 г. © fckamaz.ru

«Я удивился тому, что в Челнах еще дают адреса по комплексам»

– В вашей клубной биографии значится довольно много городов. Помимо Краснодара – Набережные Челны, Москва, Казань. Какой из этих городов лично для вас занимает особое место?

– Мне очень нравится Казань, потому что это большой, развитый город, много красивых мест, много где можно прогуляться, отдохнуть. И она развивается, не стоит на месте. Постоянно что-то новое строится. И здесь нет пробок. Это просто радует, потому что здесь очень комфортно жить.

– А чем запомнился каждый из них?

– Они же все разные. Допустим, Казань и Москву я бы поставил на одно место, потому что по инфраструктуре, которая есть в Казани, она уже почти достигает Москвы. И здесь все еще развивается. А такие города, как Челны, условно, они послабее в этом плане. Там есть красивые тоже места, но их меньше. Я удивился тому, что там еще дают адреса по комплексам. Потому что это было очень давно, и я не знаю даже в каких годах это было. А если взять Краснодар, то город тоже развивается, но там очень непродуманные дороги, очень большие пробки.

– Чем для вас запомнились выступления в Челнах?

– Для меня вышло так, что в «КАМАЗ» я приходил во Вторую лигу. И она была для меня не новой, потому что я в ней уже участвовал, просто в другой зоне. Когда мы с «КАМАЗом» вышли в Первую лигу, для меня это было в новинку, как и для многих других футболистов команды. То есть когда ты выходишь в лигу выше, у тебя глаза горят, ты хочешь доказать, что ты здесь можешь играть. И из-за этого твой уровень, на самом деле, повышается.

«Для игрока обороны в первую очередь надо быть тактически обученным и иметь хороший отбор» Фото: © Салават Камалеттдинов / «Татар-информ»

«Хотел бы сыграть против «Барселоны», чтобы почувствовать этот уровень игры»

– Как думаете, какие качества для защитника ключевые?

– Я думаю, что для игрока обороны в первую очередь надо быть тактически обученным и иметь хороший отбор. Такую цепкость некую, чтобы не отпускать нападающего.

– История футбола знает много великих защитников: Мальдини, Рамос, Бекенбауэр и другие. Был ли у вас какой-либо кумир на этой позиции?

– У меня, наверное, не было отдельно взятого защитника. Была связка Видича и Фердинанда, которая мне нравилась.

– Против какой команды вы бы мечтали сыграть?

– Я бы, сказать честно, хотел сыграть против «Барселоны» лишь ради того, чтобы почувствовать этот уровень игры. Просто ощутить на себе, как это происходит у них.

– Можете ли вы выделить наиболее удобных партнеров в обороне, с которыми вы когда-либо играли?

– Сейчас у нас очень хорошая связка с Игором Вуячичем и Алексеем Грицаенко. Мы уже долгое время вместе, мы сыгранны и у нас есть взаимопонимание.

«Он только три года играл здесь с нами и уже выигрывает Лигу чемпионов» Фото: Хвича Кварацхелия в «Рубине», 2019 г. © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все, кто здесь был, когда Хвича играл в Казани, порадовались за него»

– Хвича взял с «ПСЖ» Лигу чемпионов. А как в «Рубине» отреагировали на то, что нападающий, когда-то игравший в Казани, взял главный трофей Европы?

– Все, кто здесь был, когда он играл в Казани, порадовались за него, потому что это круто. Он только три года играл здесь, с нами, и уже выигрывает Лигу чемпионов. Это круто. За него можно только порадоваться.

– Как считаете, какой клуб сейчас самый сильный в мире?

– Если судить по Лиге чемпионов, то «ПСЖ».