Tesla представила Roadster, способный выполнять трюки в воздухе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Американская компания Tesla продемонстрировала электрический спорткар Roadster, способный преодолевать препятствия в прыжке с вращением в воздухе. Презентация прошла на испытательном полигоне SpaceX в Техасе, следует из трансляции мероприятия.

Одной из особенностей автомобиля стала система сопел, выпускающих сжатый газ. Она позволяет управлять положением машины во время полета. Кроме того, специальные вентиляторы создают прижимную силу, благодаря которой спорткар может удерживаться на изогнутой рампе даже в перевернутом положении.

Во время демонстрации Roadster поднялся по рампе, перевернулся колесами вверх, а затем спустился на землю. В другом испытании автомобиль перепрыгнул через препятствие из машин Tesla, совершив полный оборот вокруг своей оси и приземлившись на колеса.

«Я видел много вещей, но никогда не видел ничего подобного», – заявил глава компании Илон Маск во время презентации.

Также на мероприятии показали видеозапись разгона Roadster до 60 миль в час (около 97 км/ч) за 0,81 секунды. Tesla намерена начать серийный выпуск модели в 2028 году.

При этом пока неясно, смогут ли владельцы использовать возможности автомобиля для выполнения подобных трюков на дорогах общего пользования.