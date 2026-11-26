Фото: fsrussia.ru

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил перспективы трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян на этапе Гран-при ISU в Токио. По его мнению, спортсменка пока не набрала оптимальных кондиций.

«Шансов на Гран-при Японии у Петросян не так уж много. Она, похоже, не в самой лучшей своей форме. Тешит себя надеждой, что откатается чисто. Спортсменка она очень хорошая, но пока, похоже, оптимальную форму ещё не набрала», — приводит слова Жулина РИА Новости Спорт.

Заключительный этап международной серии Гран-при ISU пройдёт в Токио с 27 по 29 ноября. Помимо Петросян, из российских фигуристов на соревновании выступят Алина Горбачёва, Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи.

Напомним, что Петросян получила приглашение на японский этап в октябре. Ранее она пропустила ряд стартов из-за проблем со здоровьем.