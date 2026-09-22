Терзич грустит по Столбовой и ждет легионерок: как «Динамо-Ак Барс» идет в сезон

В начале октября стартует новый сезон в женской волейбольной Суперлиге. Действующий чемпион, казанское «Динамо-Ак Барс», подходит к нему с большими изменениями. А сегодня они собрали пресс-конференцию, где рассказали о главных изменений в клубе. О чем жалеет Терзич, в чем различие российского и итальянского волейбола – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: dinamo-kazan.com

О целях и финансах

Назначенная пресс-службой клуба пресс-конференция во Центре волейбола по сценарию должна была стартовать ровно в 13:00. Но вся команда, включая тренерский и медицинский штаб задерживалась. Причина уважительная – они были на приеме в Кремле у Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан Асгата Сафарова. Там же была озвучена и цель на сезон.

«Встреча прошла хорошо. Всем игрокам пожелали здоровья и обойтись без травм. А напутствие для нашей команды одно - стараться выиграть во всех турнирах», – сказал журналистам директор клуба Руслан Еникеев.

Но, конечно, меня, как и моих коллег интересовал вопрос – а не ухудшилось ли финансовое состояние клуба. Ответ все того же Еникеева нас приободрил:

«Вы правильно отметили, сейчас не совсем простые времена не только в Казани, Татарстане, России, но и в целом в мире. Но у нас есть поддержка республики – Рустам Минниханов всегда нас поддерживает и интересуется делами клуба. С финансовой точки зрения у нашего клуба вопросов нет», - пояснил Еникеев.

Про Кубок легенд и доминиканок

Кроме него на встречу со СМИ пришёл и главный тренер Зоран Терзич. С сербом поговорили о важном. Например, узнали у него, как ему игра команды на Кубке легенд, где Желько Булатович (второй тренер) исполнял обязанности главного. Да и команда, скажем прямо, не блистала, если вынести за скобки матч с «Тулицей». Но Зоран – тертый калач. И на эту уловку не поддается. Говорит – ждите, вы увидите преображение.

«В команде всё нормально. Девушки тренируются. Я, как всегда недоволен, как сыграли. Но это нормально для команды в начале сезона. Я уверен, что мы сыграемся и будет гораздо лучше», - отметил Терзич.

Не могли не узнать и про двух главных звезд команды – Гайлу Гонсалес и Брайелин Мартинес:

Гайла Гонсалес Фото: dinamo-kazan.com

«Гайла и Брайелин прилетят в Казань 28 сентября. У них все в порядке. Я созвонился с ними и поговорил. С ними все хорошо, а это значит, что нужно будет два месяца, чтобы они играли на своем уровне», - сказал Терзич.

И тут сарказм серба можно легко понять. Если помните, после новогодней паузы в январе, когда девушки слетали домой, затем их игра оставляла желать лучшего. Брайелин тогда хоть как-то держалась на плаву и выдавала результат, хоть и с пробуксовкой, Гайла же более поддалась эмоциям и несколько матчей ее место занимала Юлия Столбова. Гонсалес вернулась в плей-офф, но смотрелась здорово только к финальным матчам. Но с другой стороны – Зоран еще и классный психолог. И понимает, если не давать девушкам этой разгрузки и послаблений, то они «улетят» в еще большее эмоциональное пике.

Про трансферы и Гатину

Важная и, наверное, наиглавнейшая тема – трансферы. Во-первых, отметим, что в межсезонье команду покинули пять игроков. Среди них и диагональная Юлия Столбова. А Терзич считает ее уход своей ошибкой:

«Это моя ошибка. Я не думал, что так произойдет. Она показала, что может играть на очень хорошем уровне, но это вот… моя ошибка. Жалко, что она ушла», - с сожалением констатировал серб.

Довольно тихо покинула Казань и блокирующая Елизавета Карполь. Что интересно, до сих пор нет ни единой информации, куда она перешла. Вопрос адресуем директору клуба.

«Более корректно будет задать этот вопрос Елизавете. Но, как игрок, она заранее обратилась к нам – Лиза взяла паузу по семейным обстоятельствам. Желаем ей максимального здоровья, и я думаю, что она вернется в волейбол», - подчеркнул Руслан Еникеев.

Елизавета Карполь Фото: dinamo-kazan.com

Ну а пополнили состав чемпионок России шесть человек. Из них на пресс-конференцию пришли двое – Валерия Зайцева и Анна Давыскиба. Отметим, что Лера провела в стане «железнодорожников» восемь лет, а сейчас отмечает, что переход дался сложно – в первую очередь, с бытовой точки зрения. Анна же последовала в столицу Татарстана вслед за выбором мужа – Владислава пригласили в казанский «Зенит». Поэтому она выбрала быть с ним в одном городе. Кстати, у пары есть дочка – ей 6,5 лет. Кто не знает, последним Аниным клубом был итальянский «Монвизо». Вопрос про разницу двух волейболов напросился сам собой.

«Есть разница в скорости, в силовом аспекте. Но чтобы делать более весомые выводы, надо немного больше потренироваться и поиграть. Я безумно рада, что я здесь. Российский чемпионат очень интересен, - сказала Давыскиба.

И коснулись лазарета команды. Как вы помните, там до сих пор находится Екатерина Гатина, которая в плей-офф прошлого сезона получила тяжелую травму крестов. Зоран в свойственной манере обнадежил – Катя должна вернуться к полноценным тренировкам к 15 ноября. Кстати, у них же был спор – и кто-то поведет всю команду в ресторан.