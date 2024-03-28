news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 марта 2024 13:14

Террористы из «Крокуса» могли быть под психотропными веществами, отключающими страх

Скопировать ссылку

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что напавшие на «Крокус» террористы могли находиться под действием психотропных веществ, отключающих страх, сообщает ТАСС.

В данный момент проводятся экспертизы. Если это подтвердится, то может стать для обвиняемых отягчающим обстоятельством.

Напомним, стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, в результате погибли 143 человека.

#теракт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2