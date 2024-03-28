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Террористы из «Крокуса» могли быть под психотропными веществами, отключающими страх
Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что напавшие на «Крокус» террористы могли находиться под действием психотропных веществ, отключающих страх, сообщает ТАСС.
В данный момент проводятся экспертизы. Если это подтвердится, то может стать для обвиняемых отягчающим обстоятельством.
Напомним, стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, в результате погибли 143 человека.
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