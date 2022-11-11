Террористы из Челнов получили 46 лет на всех за вербовку в ИГ*

В Татарстане вступил в силу приговор в отношении четверых жителей Челнов. Они признаны виновными в содействии террористической деятельности, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации «Исламское государство»* (МТО «ИГ»*), была пресечена сотрудниками УФСБ России по Татарстану в 2018 году. Тогда были задержаны четверо злоумышленников – лидер джихадистского сообщества, ранее судимый за пропаганду МТО «ИГ»*, а также трое активных членов группы. Они собирались совершить на территории РФ ряд резонансных терактов, а после уехать в Сирию. Кроме того, они вербовали новых членов террористической организации, финансировали боевиков и приобретали средства для террора.

Во время обысков у них обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика «ИГ»*.

Решением суда лидер группы проведет за решеткой 18 лет, двое его активных сторонников по 10 лет каждый, еще один участник бандформирования – 8 лет в колонии строго режима.

*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.