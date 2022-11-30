Террористы ИГ* заявили о гибели своего лидера

Лидер запрещенной в России и многих других странах террористической группировки «Исламское государство»* Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши убит. Об этом заявил представитель ИГ*, передает телеканал Al Arabiya.

Руководство группировки уже назначило нового лидера, которым стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Курейши. Утверждается, что его предшественник погиб во время боев, но где и когда именно, не уточняется.

Погибший возглавил террористов после уничтожения американцами в феврале этого года их предыдущего лидера — Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.

По информации Al Arabiya, Абу аль-Хасан аль-Хашими имел прозвище «профессор ИГИЛ*», так как занимался вопросами образования на территориях, которые контролировала террористическая группировка в Сирии и Ираке.

Впрочем, еще в мае этого года агентство Bloomberg со ссылкой на представителей властей Турции рассказало о задержании в Стамбуле нового лидера ИГ*. Собеседники издания не стали называть его имя, но им мг быть именно Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) — международная исламистская суннитская группировка. Признана рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, деятельность которой запрещена.