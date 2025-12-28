news_header_top
Культура 28 декабря 2025 16:56

Территорию Раифского монастыря могут расширить до его исторических границ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Территорию Раифского монастыря могут расширить до его исторических границ. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Есть планы по расширению территории святыни до ее исторических границ начала XX века с музейным комплексом истории российского государства начиная с VIII века», – поделился он.

Фото: t.me/mihailafanasev

Афанасьев отметил, что в 2025 году Раифский Богородицкий мужской монастырь посетили 1,2 млн туристов.

Кроме того, глава района добавил, что на территории монастыря продолжается возведение ледового городка и снежных фигур. По его словам, мастера уже готовятся к приему гостей в зимний период. Также в этом году для удобства туристов планируется организация дополнительной парковки.

