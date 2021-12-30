Территория в Кировском районе Казани получила название «Наратлык»

Существующая жилая застройка в Кировском районе Казани получила название «Наратлык». Постановление об этом опубликовано сегодня в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

«Присвоить топониму в Кировском районе г.Казани наименование „Наратлык“. <...> Включить топоним в Адресный план г. Казани и внести изменение в перечень топонимов Реестра названий улиц города Казани <...>», — говорится в документе.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Казани, речь идет не о новом жилом комплексе, а о существующей застройке. «В указанном топониме не будет наименований улиц, вся территория будет иметь единое название «Наратлык», — добавили в пресс-службе.