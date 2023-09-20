Территория Татарстана оцифрована на 75%

В Татарстане проводятся работы по аэрофотосъемке для создания цифровых ортофотопланов для включения в Единую электронную картографическую основу (ЕЭКО) России. Картой могут пользоваться как рядовые граждане, так и представители бизнеса и органов власти и местного самоуправления.

Данные могут использоваться для решения задач территориального планирования и привлечения инвестиций в регион, а также для дополнения системы кадастрового учета, сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

По данным ведомства, на 1 сентября 2023 года в картографическую основу внесено 75% территории Татарстана. В этом году аэрофотосъемкой будут охвачены 1168 населенных пунктов республики, общая площадь которых составляет более 1327 кв. км. Затем материалы будут переданы в Федеральный фонд пространственных данных.

По словам руководителя Росреестра РТ Азат Зяббаров, на сегодня Росреестр самостоятельно провел аэрофотосъемку более 14 тысяч участков площадью порядка двух тысяч гектаров. «До конца этого года будет проведено обследование еще 300 га земли», – сообщил он.

Цифровые ортофотопланы на территории Татарстана планируется создать в масштабе 1:2 000 для включения в состав единой электронной картографической основы в 2024 году.

Сведения ЕЭКО на безвозмездной основе предоставляется органам государственной власти, местного самоуправления, государственным образовательным организациям, организациям, выполняющим работы по государственным или муниципальным контрактам. Иным категориям данные сведения предоставляются за плату. Ее размер зависит от объема запрашиваемой информации.