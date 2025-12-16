«Территория потеряна»: Трамп после разговора с Путиным призвал Киев признать реальность

Президент США Дональд Трамп заявил о большом количестве телефонных переговоров с лидерами разных стран по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта. Он признался, что вел телефонные переговоры и с Владимиром Путиным. О чем говорил Трамп и есть ли надежда на скорое примирение сторон – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Президент США признал высокую интенсивность своих переговоров со всеми сторонами, вовлеченными в российско-украинский конфликт

Фото: © The White House

Большая телефонная игра

В Белом доме состоялась пресс-конференция американского президента, посвященная его телефонным переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта. Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся длительный разговор с Владимиром Зеленским, а также отдельные переговоры с лидерами Германии, Италии, Франции, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов, а также с руководством НАТО. Все эти контакты он охарактеризовал как «очень долгие и очень хорошие», отметив, что европейские лидеры, по его словам, также заинтересованы в завершении конфликта.

Более того, Трамп признался, что недавно разговаривал по телефону и с Президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, российский лидер «хочет, чтобы это закончилось». Президент США отметил, что переговоры с Россией были «хорошими», и выразил мнение, что Москве было бы важно «вернуться к более нормальному образу жизни».

Таким образом, президент США признал высокую интенсивность своих переговоров со всеми сторонами, вовлеченными в российско-украинский конфликт.

В ходе двухдневных переговоров в Берлине участники встречи так и не смогли разрешить территориальные вопросы Фото: © President of Ukraine

Дедлайн для Киева отменяется

Очевидно, что Трамп хочет как можно быстрее помирить Украину и Россию. При этом он явно торопится. Так, например, 21 ноября он поставил жесткий дедлайн для рассмотрения Украиной его плана. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. Трамп посчитал, что крайней датой для рассмотрения украинской стороной американского мирного плана станет 27 ноября – День благодарения в США. Ранее Зеленский косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование 28-пунктного плана.

Наступило 27 ноября, однако воз, как и следовало ожидать, остался на прежнем месте: Зеленский стал тянуть время, настаивая на переговорах делегаций США и Украины. Более того, глава киевского режима подключил к переговорам с американцами целую группу своих европейских союзников – Макрона, Стармера и других, – чтобы еще больше затянуть процесс.

В результате 14 декабря в Берлин из США выехала группа переговорщиков от Трампа – спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Вместе с Зеленским в консультациях приняли участие генеральный секретарь альянса Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министры Италии, Польши, Дании, Норвегии, Швеции и Нидерландов.

В ходе двухдневных переговоров в Берлине участники встречи так и не смогли разрешить территориальные вопросы, которые являлись принципиальными для примирения сторон. Делегация США потребовала от Украины полного вывода войск из Донбасса и создания там демилитаризованной зоны.

На это предложение Зеленский ответил тем, что такая территориальная уступка должна быть вынесена на голосование или референдум на Украине. Очередной уход от предложения США и очередная затяжка времени.

Это увиливание разозлило американскую делегацию. «Посланники Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому несколько дней для ответа на предложенную мирную сделку, согласно которой Украина принимает потери территорий в обмен на гарантии безопасности от США», – отмечает издание Financial Times, уточняя, что ответа ждут к 25 декабря.

Новый дедлайн, 25 декабря, возможно, связан со сроком подачи заявок на Нобелевскую премию мира 2026 года – до 31 января. Известно, как Дональд Трамп жаждет ее заполучить.

Увы, но Трамп и последовательность – это диаметрально противоположные понятия. Когда американская делегация вернулась из Берлина и доложила Трампу о ходе переговоров, он понял, что наскоком проблему не решить.

В ходе своей пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома Дональд Трамп все же признался, что в урегулировании украинского конфликта дедлайна не существует.

В целом это выглядит как здравый и реалистичный подход: Трамп признает, что подобные конфликты не имеют простых решений и требуют постоянных усилий, а установка жестких сроков здесь неуместна.

Трамп подчеркнул, что основной акцент сейчас делается на гарантиях безопасности Фото: © The White House

Смиритесь с неизбежным

«Честно говоря, украинцы уже потеряли территорию. Я имею в виду, что территория потеряна», – откровенно признался американский президент, выступая перед журналистами в Белом доме. Важно, чтобы эту простую истину осознали в Киеве.

Трамп подчеркнул, что основной акцент сейчас делается на гарантиях безопасности. По его словам, США работают над этим вопросом совместно с Европой, которая должна сыграть «большую роль», чтобы война не возобновилась в будущем.

Отвечая на вопрос о возможных временных рамках гарантий безопасности, Трамп заявил, что никаких временных ограничений не существует, сказал, что «временной предел – это когда мы это закончим», подчеркнув, что процесс значительно сложнее, чем многие могли предполагать. Он добавил, что некоторые войны, в урегулировании которых он участвовал, длились более 30 лет, и отметил, что в текущем конфликте ситуацию осложняет «большая неприязнь между двумя лидерами».

Киев стоит перед выбором: либо согласиться на щедрые гарантии безопасности и сдачу Донбасса, либо столкнуться с куда более жесткими предложениями со стороны США Фото: © President of Ukraine

О каких гарантиях безопасности идет речь

По данным издания Politico, США предложили Украине гарантии безопасности, сопоставимые по своему смыслу с обязательствами, закрепленными в статье 5 Североатлантического договора. Напомним, что статья 5 закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте рассматривается как атака против всего альянса.

Американские представители называют это самым серьезным и конкретным предложением по безопасности, которое администрация президента США Дональда Трампа когда-либо выдвигала Киеву. Однако, как подчеркивает Politico, в этом предложении заложен негласный ультиматум: либо Украина соглашается на него сейчас, либо следующая версия будет менее щедрой и менее выгодной. Вашингтон, как отмечает издание, стремится подтолкнуть Киев к принятию условий, которые позволят перейти к заключительной стадии переговоров и выйти на соглашение о прекращении войны.

Обсуждения в Берлине в выходные дни в значительной степени были посвящены именно деталям гарантий безопасности, которые США и Европа готовы предоставить Украине. Параллельно затрагивались и территориальные вопросы, а также другие чувствительные элементы будущего соглашения.

Американская сторона, по словам источников, исходит из того, что Россия в итоге согласится на предложенный пакет условий, включая предоставление Украине жестких гарантий безопасности и ее последующее вступление в Европейский союз.

После того как украинская сторона сформулирует свою окончательную позицию, Уиткофф и Кушнер намерены обсудить эти предложения с Россией. Один из американских чиновников заявил, что Вашингтон «очень доволен достигнутым прогрессом», включая подвижки по территориальной части.

Следующим этапом, по данным Politico, станет работа технических и военных групп. США планируют собрать рабочие группы, вероятно, в Майами уже в ближайшие выходные. Там военные специалисты будут изучать карты и обсуждать оставшиеся территориальные вопросы. По оценке американской стороны, около 90 процентов проблем между Украиной и Россией уже удалось проработать, однако остается ряд пунктов, требующих дополнительной и сложной доработки.

В итоге можно сказать, что времени на размышление у Украины осталось совсем немного. Киев стоит перед выбором: либо согласиться на щедрые гарантии безопасности от блока НАТО и фактическую сдачу Донбасса России, либо столкнуться с куда более жесткими предложениями со стороны США – уже на фоне дальнейших территориальных потерь вследствие успешного продвижения Российской армии.