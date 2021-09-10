Территория новых возможностей: «Татнефть» подарит Нижнекамску образовательный центр

В Нижнекамске при финансовой поддержке «Татнефти» началось строительство образовательного комплекса, который должен стать центром культурно-общественной и спортивной жизни нового микрорайона города. Об этом сообщает газета «Нефтяные вести».

«“Татнефть” уделяет большое внимание реализации социально значимых проектов в республике»

Начало строительства технического лицея и Центра развития ребенка - детского сада в микрорайоне №34, в котором получают квартиры работники Группы «Татнефть», стало долгожданным событием. В настоящее время здесь проживают более 6 тысяч человек, треть из которых дети. И с их устройством в образовательные учреждения у родителей возникают проблемы. Зато сейчас можно будет наблюдать из окон своих квартир, как она решается.

«“Татнефть” уделяет большое внимание реализации социально значимых проектов в республике. В течение года по инициативе руководства компании в городе будет построен новый образовательный центр. Это очень нужный проект, многое здесь будет связано с инженерными науками», – сказал Президент РТ Рустам Минниханов на церемонии забивки первой сваи. Также он отметил, что в современном образовательном комплексе, очень необходимом для Нижнекамска будут применены не только стандартные решения. «Дети – наше будущее, какие мы создадим условия для их развития, такие будут и результаты», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что Компания «Татнефть» является одной из градообразующих в Нижнекамске. «“ТАНЕКО”, шинный завод, “Нижнекамсктехуглерод” и ряд других предприятий связаны с “Татнефтью”», - подчеркнул Рустам Минниханов.

«Масштабный комплекс – настоящий подарок для всех нижнекамцев и хорошие инвестиции в наше будущее»

Будущий лицей смогут посещать 950 детей. Он станет первой инженерной школой в городе, в которой образовательный процесс будет нацелен на подготовку абитуриентов для Нижнекамского химико-технологического института и Высшей школы нефти Альметьевска. На углубленном уровне будут преподаваться такие предметы, как математика, физика, информатика, химия и английский язык. Помимо современных учебных классов, предусмотрены лаборатории для проведения экспериментов, ИT-полигон (кабинет конструирования, робототехники, программирования микропроцессорных устройств, с нейроинтерфейсами), киношкола, универсальные мастерские, музыкальная студия. В лицее больше внимание будет уделено формированию здорового образа жизни и физической культуре. С этой целью на территории будут располагаться спортивные залы, в том числе для занятий единоборствами, хореографией и гимнастикой, бассейн на две чаши, лыжная база, хоккейный корт и тир.

Для воспитания более 300 дошколят также будут созданы прекрасные условия. Одно из основных направлений деятельности Центра – ранняя профориентация и полилингвальное обучение, чтобы создать единую образовательную траекторию: детский сад – школа. Для раскрытия талантов малышей в образовательное пространство включили лабораторию естественных наук, конструкторское бюро, центр профессий, кабинеты для изучения языков, комнату М. Монтессори с комплексом материалов и игр для саморазвития.

«Создание благоприятных условий – одно из ключевых направлений социальной политики «Татнефти», – отметил генеральный директор Наиль Маганов. – «Нижнекамск – особенный город, где трудятся специалисты нашей компании. Их трудом и силами создаются такие объекты».

«Такой масштабный комплекс – настоящий подарок для всех нижнекамцев и хорошие инвестиции в наше будущее», – сказал мэр Нижнекамска Айдар Метшин и поблагодарил Наиля Маганова за поддержку и личную позицию в решении данного вопроса.

Новый образовательный комплекс должен приветливо открыть двери для детей 1 сентября 2022 года.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Татнефть»