Территориальные общественные самоуправления Челнов привлекли на благоустройство 75 млн

Территориальные общественные самоуправления (ТОС) за время своей работы привлекли в Набережные Челны 75 млн рублей на благоустройство. Об этом сообщил глава администрации Автозаводского района исполкома Набережных Челнов Винер Харисов на 11-м секционном заседании V республиканского форума СО НКО на тему «Диалог общества и государства в вопросах благоустройства территории на примере деятельности ТОС». Заседание прошло в Набережных Челнах в онлайн-режиме.

«Сегодня на разных уровнях власти уделяется значительное внимание развитию гражданского общества, поддержке проектов некоммерческих организаций и органов территориального самоуправления. Эффективная деятельность ТОС становится фактором устойчивой деятельности органов местного самоуправления. При этом обязательным условием является вовлечение граждан в процессы решения вопросов благоустройства города», — сказал он.

Спикер добавил, что ТОС сегодня — это канал коммуникации, при помощи которого информация о проблемах и актуальные запросы жителей оперативно поступают в районные администрации. Активисты ТОС становятся «проводниками обратной связи».

«Одна из приоритетных задач нашей деятельности — создание комфортных условий для проживания людей. В этом нам содействует актив ТОС. В настоящее время на территории Набережных Челнов работают 77 ТОС, вся территория города охвачена ими», — отметил Харисов.

ТОСы занимаются обустройством дворов и улиц, организацией культурно-массовых и спортивных праздников, оказанием помощи одиноким пожилым людям и молодым семьям. В этом году появилось новое направление — теперь во всех микрорайонах демонстрируются бесплатные фильмы. Население с радостью восприняло это новшество. Кинопоказы продолжатся до сентября. Благодаря грантам в городе появились малые архитектурные формы и спортивные элементы.

«С момента создания ТОС в город привлечено более 75 млн рублей, это колоссальная сумма для благоустройства территорий, дворов», — подчеркнул Винер Харисов.

Замминистра экономики РТ Юлай Минуллин проинформировал, что в целом по республике зарегистрировано 452 территориальных общественных самоуправления.

«Они являются перспективным институтом развития органов местного самоуправления, а Министерство экономики РТ оказывает общественным организациям поддержку в форме грантов и компенсационных выплат руководителям ТОС», — подчеркнул спикер.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы работы ТОС. В частности, их представителей беспокоит повышение цен на игровое и спортивное оборудование во дворах. Так, одна из докладчиц предложила пересмотреть суммы грантов для ТОС с учетом повышения стоимости цен на оборудование. Кроме того, был поднят вопрос организации площадок для выгула собак и содержания в должном состоянии дворовых территорий после их благоустройства.