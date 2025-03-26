Террасы с видом на Булак и двор-оазис: «Авторы» открыли продажи в новом клубном доме

В самом сердце Казани, на исторической улице Астрономической, возводится новый клубный дом, обещающий стать воплощением изысканного комфорта и современных технологий. Застройщик намерен создать не просто жилье, а уникальное пространство, гармонично вписанное в архитектурный контекст города. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Элитная недвижимость в историческом сердце города

На минувшей неделе застройщик «Авторы» представил брокерскому сообществу Казани новый клубный дом на улице Астрономической. Это не просто дом, а уникальное пространство, где каждая деталь продумана до мелочей, чтобы обеспечить жителям максимальный комфорт и эстетическое удовольствие. Как отмечает учредитель компании Владимир Михайлов, в жилых комплексах сохраняется личная ценностная нагрузка, которая находит отражение в каждой детали.

Владимир Михайлов – учредитель и генеральный директор девелоперской компании «Авторы»

Улица Астрономическая — это место, где история и современность переплетаются в единое целое. Здесь, в самом сердце Казани, по-настоящему ощущается дух города, его ритм и энергия. Дом расположен в пешей доступности от Казанского Кремля, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит историческую атмосферу и современный ритм жизни. Здесь город раскрывается во всей своей глубине, соединяя прошлое и будущее.

Пешеходные маршруты вдоль набережной создают плавный переход между динамикой мегаполиса и камерностью клубного формата. Это место, где можно насладиться прогулками, вдохновиться архитектурой и почувствовать себя частью городской истории.

25 эксклюзивных квартир с террасами

«Нам нравится создавать решения, в которых приятно жить и которыми хочется владеть в качестве инвестиционной или коллекционной недвижимости. Поэтому большое внимание уделяется планировкам – мы стараемся исключать неудобные и неиспользуемые площади, за которые клиенту нужно было бы платить», – рассказывают учредители компании Айдар Мифтахов и Владимир Михайлов.

Клубный дом «Авторы на Астрономической» — это коллекция из 25 квартир с террасами, площадью от 31 до 117 кв. метров. Каждая квартира — уникальное пространство, где продумана каждая деталь, от свободных планировок до панорамного остекления, а также высокие 3-метровые потолки. Проект предлагает разнообразие вариантов — от уютных студий до просторных трехкомнатных квартир, также есть варианты объединения нескольких квартир в одну, что позволяет каждому найти жилье по своему вкусу и потребностям.

Особое внимание уделено террасам, которые становятся местом, где начинается ваш диалог с городом. С них открывается вид на историческую Правобулачную улицу, сочетая атмосферу старинной архитектуры и динамику современности. Здесь можно насладиться утренним кофе, вдохновиться городской панорамой или провести вечер в кругу близких.

Тактильная архитектура и историческое наследие

Фасады дома созданы из ригельного кирпича ручной формовки, который меняет свой облик в зависимости от времени суток и освещения. Этот материал не только придает зданию уникальный внешний вид, но и подчеркивает его связь с историческим наследием Казани. Проект органично вписывается в архитектурный контекст улицы, сохраняя ритм старинной застройки и уважение к местной истории.

Архитектура дома вдохновлена историческими зданиями города, но при этом полностью соответствует современным стандартам. Два фасада, обращенных на улицу Астрономическую, гармонично сочетаются с окружающим пейзажем, создавая ощущение единства с городской средой. Четкие линии и геометрические формы фасадов символизируют связь эпох, объединяя традиции и инновации.

Для отделки использованы премиальные материалы: помимо ригельного кирпича, это в том числе фальцевая кровля и перфорированная кирпичная кладка. Они не только обеспечивают долговечность и надежность, но и добавляют визуальной легкости, отсылая к природным текстурам. Каждый элемент фасада тщательно продуман, чтобы подчеркнуть эстетику проекта и его уникальный характер.

Внутренняя инфраструктура дома также отвечает самым высоким стандартам. Бесшумные лифты, IP-домофоны с функцией распознавания лиц и автоматический паркинг делают жизнь жителей максимально комфортной и безопасной. Каждая деталь, от планировок до технологических решений, направлена на создание ощущения легкости и свободы, превращая повседневные перемещения в плавный и приятный процесс.

Закрытый двор с продуманным ландшафтом

Спрятанный от шума мегаполиса, внутренний двор дома представляет собой тихий уголок для релаксации и размышлений. Растительность здесь, словно сошедшая со страниц мультфильмов Миядзаки, сочетает в себе мощь хвойных деревьев с нежностью цветущих кустарников. Пространство организовано в три тематические области: «Сад», «Роща» и «Поляна», даря ощущение уединения и гармонии с окружающим миром.

Пешеходные дорожки во дворе формируют динамичную структуру, меняющуюся изо дня в день. Жителям доступны места для отдыха, игровая площадка для детей и оригинальные арт-объекты, что делает двор идеальным местом для жизни и восстановления сил.

На детской площадке, учитывающей интересы разных возрастов, юные жители смогут дать волю воображению и развить свои навыки. Навес над песочницей защитит от палящего солнца, а лазательные комплексы и горки помогут укрепить здоровье. С наступлением темноты двор преображается благодаря проекции звездного неба, открывая детям удивительный мир астрономии.

Астро-лобби, арт-зал и уникальный парфюм дома

Астро-лобби оформлено в стиле «Космической Одиссеи», отражая фирменный стиль компании «Авторы»: монохромная палитра, строгие формы. В этом пространстве гармонично расположены ресепшен, арт-зона, колясочная, зона ожидания, лестница и туалетная комната. Внутри клубного дома расположен арт-зал, где жители смогут наслаждаться цифровым искусством. Это пространство, где культура и современные технологии сливаются воедино, создавая уникальную атмосферу. Арт-зал станет местом для вдохновения и культурного обмена, где можно проводить выставки, лекции и другие мероприятия.

Для проекта специально разработан селективный парфюм, который звучит в лобби, лифтах и паркинге, создавая уникальную атмосферу. Этот аромат, ненавязчивый, но узнаваемый, добавляет дому особый шарм и индивидуальность.

Квартиры в клубном доме «Авторы на Астрономической» уже доступны к покупке по эксклюзивным условиям. Строительство завершится во II квартале 2027 года. Это уникальная возможность стать частью элитного сообщества и жить в доме, который сочетает в себе историческое наследие и современные технологии.

«Авторы» — создатели уникальных домов

Застройщик «Авторы» уже зарекомендовал себя как один из лидеров рынка элитной недвижимости Казани. Компания специализируется на создании домов с исключительным вниманием к деталям и неуклонным воплощением замысла.

Каждый проект «Авторов» — это не просто жилье, а произведение искусства, которое становится частью городской истории. С 2020 года «Авторы» запустили строительство семи клубных домов и готовят к запуску еще три.

Проекты компании, такие как «Авторы на Большой» и «Авторы на Петербургской», получили высокие оценки как от купивших квартиры резидентов, так и от профессионального сообщества. Не раз они становились призерами премий и смотра-конкурса Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш».

Фотографии предоставлены Клубным домом «Авторы»

Сайт Клубного дома: «Авторы на Астрономической»

Офис застройщика: г. Казань, ул. Волкова, 61, 2-й этаж

Телефон: +7 (843) 210-32-51

Клубный дом «Авторы на Астрономической». Застройщик ООО СЗ «АВТОРСКИЙ ДОМ № 1».

Клубный дом «Авторы на Петербургской». Застройщик ООО СЗ «АВТОРСКИЙ ДОМ № 2».

Лаундж-дома «Авторы на Большой». Застройщик ООО «СЗ „Девелопер № 2“».

Проектная декларация домов на сайте наш.дом.рф

Строительство ведется при поддержке АО «Банк ДОМ.РФ».