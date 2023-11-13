Террасы с беседками и арт-объекты: в Бугульминском районе обновили парки и скверы

В Бугульминском районе завершается благоустройство общественных пространств по грантовым проектам. Об этом на деловом понедельнике сообщил советник по вопросам архитектуры Артем Цокур.

Так, по словам спикера, на финальной стадии находятся работы в поселке городского типа Карабаш.

На территории родника «Изге чишме» выполнили очистку берега, установили лестничные марши с перилами, террасы с беседками и арт-объекты — скворечники, светильники в форме одуванчиков, скульптура бабушки с коромыслом. В результате этот родниковый комплекс стал новым общественным пространством для жителей Карабаша.

«В центральном парке Карабаша по гранту запланирована установка малых архитектурных форм на детской площадке. Ожидаем их поставку со дня на день», — подчеркнул Артем Цокур.

Следующая территория большого комплекса, расположенного вдоль федеральной трассы, родник на 9 км. Большая работа проделана по восстановлению самого родника — в ходе ручной очистки выявлено большое количество мусора, сделан новый каптаж, подключили освещение, проложили дорожки, установили мосты на овражной территории и восстановили пруд. Скульптор из Бугульмы создал на этой территории фигуры из металла по мотивам сказок Александра Пушкина.

«Этот родник всегда пользовался популярностью у бугульминцев и гостей нашего города. Нет сомнений, что теперь он будет привлекать еще больше внимания», — отметил глава района Линар Закиров.

Родник у подножия пугачевских пещер по ул. Павлика Морозова всегда имел хороший дебит, его сохранили при расчистке. Обустроили ограждения, подход к роднику, установили арт-объекты, защебенили парковку и провели реконструкцию моста. На 2024 год запланирован капитальный ремонт дорожного покрытия — подъездных путей к роднику.

Еще один значимый и масштабный проект благоустройства этого года — сквер имени татарского композитора Салиха Сайдашева. Сейчас работы в сквере находятся на стадии завершения. Полным ходом идет обустройство фонтана, установлены малые архитектурные формы в музыкальной тематике, скамейки, урны, входная группа, также планируется замена освещения по всему периметру сквера. Предусмотрены детские музыкальные элементы.

«Я прошу пристальное внимание уделить завершению работ по всем грантовым проектам этого года. Важно, чтобы наши жители получили положительный эффект от реализации грантов. И это касается не только самого города, но и наших поселков», — подытожил Линар Закиров.

Для благоустройства в следующем году новые проекты на грантовый конкурс районом уже подготовлены. Среди объектов — парк в Карабаше по ул.Нефтяников, родник в селе Ключи, шахматный сквер в поселке Березовка, сквер возле молодежного центра и другие.