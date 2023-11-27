«Терпи!»: Военкор Котц опубликовал кадры эвакуации раненного ВСУшника российскими бойцами

Кадрами эвакуации российскими бойцами раненого украинского солдата, оставленного отступившими после боя сослуживцами, поделился в своем телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

На записи видно, как военнослужащие РФ переговариваются о том, стоит ли рисковать ради спасения противника. В итоге решают рискнуть. Установив зрительный контакт с всушником, российские бойцы подзывают его к себе, однако тот не может самостоятельно передвигаться из-за ранения. Делать нечего, пошли за ним сами.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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