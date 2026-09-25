Термы за 1,5 млрд рублей хотят построить на берегу Среднего Кабана в Казани

Акватермальный комплекс стоимостью не менее 1,5 млрд рублей планируют построить на берегу озера Средний Кабан в Казани. Проект одобрил Инвестиционный совет Татарстана под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Это береговая линия озера Средний Кабан, ориентир 33-й военный городок в тех краях. У нас в собственности два земельных участка и дополнительно в рамках инвестиционного проекта мы запрашиваем. Предлагаем осуществить благоустройство прилегающей территории, сделать красивую парковую зону», – рассказал журналистам заместитель генерального директора «Дель-Транс-Агро», руководитель проекта Алексей Сучков.

Одной из особенностей комплекса станет расположение на первой береговой линии. По задумке инвестора, посетители смогут после посещения терм гулять по парковой территории.

«Мы делаем термальный комплекс на воде и соответственно еще делаем большую парковую зону, то есть люди посетили комплекс, прогулялись, получили удовольствие», – сказал Сучков.

Во время обсуждения проекта Минниханов отметил необходимость участия города в его реализации и привлек к обсуждению мэра Казани Ильсура Метшина.

Инвестор отметил, что объект появится не раньше чем через четыре-пять лет. Около двух лет потребуется на подготовку технической документации, часть процессов при реализации проекта хотят проводить параллельно, чтобы сократить сроки.

По словам руководителя проекта, строительство термального комплекса требует сложных инженерных решений, в том числе систем кондиционирования и вентиляции, а также специального оборудования и подготовки воды.