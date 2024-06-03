Термы в Челнах и база отдыха с ипподромом в Нурлате: какие проекты одобрил Минниханов

Инвестиционный совет Татарстана под председательством Рустама Минниханова сегодня одобрил семь проектов на 3 млрд рублей

Фото: rais.tatarstan.ru

Челнинские термы планируют открыть в начале 2026 года

Один из крупнейших проектов, который сегодня получил добро, – создание термального комплекса в Набережных Челнах. Инвестиции составят около 680 млн рублей.

«Новый комплекс будет располагаться на Московском проспекте в новом микрорайоне. Мы надеемся, что открытие произойдет в начале 2026 года. Площадь объекта составит около 10 тыс. квадратных метров. Он будет рассчитан на семейный отдых не только жителей Набережных Челнов, но и всей республики и соседних регионов», – рассказал генеральный директор компании «ФОК “Курорт”» Андрей Козлов.

В новых термах будет пять крытых и три открытых бассейна. Два из них будут круглогодичными. Инвесторы рассчитывают, что в течение трех лет посещаемость достигнет 1 млн человек в год.

При реализации этого проекта Раис РТ Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание вопросам экологии и продумать вопрос парковочных мест, так как такие объекты очень популярны и туда приезжает много людей.

Значимым проектом обещает стать промышленный парк в Агрызском районе Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Агрызском районе появится новый промышленный парк

Еще одним значимым проектом обещает стать промышленный парк в Агрызском районе Татарстана. Планируемая сумма инвестиций – около 350 млн рублей.

«На сегодняшний день в Агрызском районе наблюдается дефицит промышленных площадей. Из-за этого большой процент населения выезжает в соседние районы и регионы, наблюдается маятниковая миграция. У предпринимателей будет возможность разместить свое производство уже на готовых площадях», – рассказал журналистам генеральный директор компании «Унипарк» Марат Шакиров.

По его словам, уже две компании заявили о желании стать резидентами парка. Они планируют разместить производство фруктовых чипсов, котельных и газопоршневых установок.

По задумке инвесторов, на базу отдыха в Нурлате будут приезжать не только жители района, но и из других муниципалитетов и даже регионов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Нурлате построят базу отдыха с ипподромом и аллеей для молодоженов

На суд Инвестиционного совета был представлен проект базы отдыха в Нурлате. По задумке инвесторов, сюда будут приезжать не только жители района, но и из других муниципалитетов и даже регионов.

«Такая база отдыха очень нужна в Нурлатском районе. Там смогут отдохнуть семьи с детьми. Думаю, что будут приезжать и люди из соседних районов Татарстана и других регионов. Мы планируем сделать средний чек небольшим, чтобы объект был доступен широкой аудитории», – сообщил соучредитель компании «СитиЭксперт» Ринат Нафигов.

На территории базы отдыха будут расположены 13 гостевых домов с баней, банкетный зал с летней верандой, детское кафе с верандой, детский городок, аллея для молодоженов, спа-комплекс с термальным бассейном, павильоны с торговым залом и быстрым питанием, паркинг для автомобилей, каток, ипподром и велодорожка.

Объект будет сдаваться поэтапно. Первая очередь откроется через три года, а весь комплекс будет возведен в течение шести лет.

«Я целиком и полностью поддерживаю такие объекты для Нурлата. Главное, чтобы он был востребован, а в остальном никаких вопросов», – прокомментировал на совещании проект будущей базы отдыха Минниханов.

Инвестсовет одобрил проект по созданию на территории опережающего развития в Набережных Челнах производства мебельных фасадов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Набережных Челнах запустят производство мебельных фасадов

Одобрил Инвестсовет проект по созданию на территории опережающего развития в Набережных Челнах производства мебельных фасадов. Такой объект позволит существенно сократить время доставки мебели до заказчиков, рассказал руководитель компании «Мир Фасада» Ильнур Маннапов.

«На нашем производстве будет установлено самое современное оборудование. Планируем реализовывать как пленочные, так и покрытые эмалью фасады. Хотим работать по республике, а затем выйти и на соседние регионы», – пояснил он.

При этом ценник производитель обещает выше среднего, но и соответствующее качество.

«Дешевыми ценами сейчас никого не удивишь. Идет борьба за качество», – заявил Маннапов.

Производство планируют запустить в течение двух лет, а сумма инвестиций составит почти 94 млн рублей.

Талия Минуллина: «Сегодня мы рассмотрели проекты на общую сумму порядка 3 млрд рублей. Они небольшие, предполагается создать порядка 200 рабочих мест» Фото: rais.tatarstan.ru

«Проекты не должны противоречить нашей стратегии развития»

«Сегодня мы рассмотрели проекты на общую сумму порядка 3 млрд рублей. Они небольшие, предполагается создать порядка 200 рабочих мест», – рассказала журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Важно, чтобы новые проекты соответствовали принятой в Татарстане стратегии развития, поэтому они проходят ряд согласований.

«По каждому объекту мы обращаемся к Институту пространственного планирования, чтобы не отходить от наших новых подходов по Казанской и Камской агломерациям. Нужно решить все вопросы по градостроительной документации, генпланам. Нужно, чтобы проекты не противоречили общему плану развития», – отметила Минуллина.