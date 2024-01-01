Термы, горнолыжка и резиденция Кыш Бабая: куда поехать за город с семьей?

Познакомиться с Кыш Бабаем в Арском районе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зимний волшебник Кыш Бабай из татарского фольклора живет в своей резиденции в селе Новый Кырлай. До конца января здесь проводят развлекательную программу, в которую входят экскурсия, интерактивная игра лесной свиты на тропе с участием сказочных героев, посещение опочивальни Кыш Бабая и Кар Кызы, кукольный спектакль. В стоимость также входят сладкий новогодний подарок, свиток-грамота от Кыш Бабая и подарок взрослым. Учитывая легко прогнозируемый ажиотаж во время январских каникул, посещение нужно планировать заранее, бронируя места на сайте резиденции. За доплату есть трансфер из Казани.

Адрес: Арский район, с. Новый Кырлай, ул. Центральная, 6

Режим работы: представления проходят в 11:00 и 13:00

Цены: развлекательная программа без трансфера — 1700 рублей для детей от двух до шести лет, 2200 рублей для школьников, 2450 рублей для взрослых

Искупаться под открытым небом и погреться в саунах «Нижнекамских терм»

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Термы становятся популярным в Татарстане вариантом семейного отдыха. Крупные комплексы с аквапарками, банями, бассейнами и подобными развлечениями планируется построить и в Казани, но столицу республики здесь опередил Нижнекамск. В местных термах каждый найдет для себя что-то подходящее: несколько бассейнов под открытым небом, 14 видов саун и бань, купель с холодной водой, русские парные и др. Детям понравится специальный бассейн внутри комплекса с горкой для малышей и горкой Змейкой. Глубина бассейна безопасная — меньше полуметра. Недавно еще появилась игровая комната, где за отдельную плату можно оставить детей от 2 до 14 лет под присмотром. В дни новогодних каникул действуют специальные тарифы на посещение, в том числе безлимитный.

Адрес: Нижнекамск, ул. Юности, 13

Режим работы: с 1 по 8 января ежедневно с 10:00 до 22:00

Цены: 475 рублей в час либо безлимит на день 1900 рублей. Для детей до 5 лет включительно вход бесплатный, с 6 лет — оплата по общему тарифу

Отдохнуть в термальном комплексе в Набережных Челнах

Еще один комплекс в Татарстане, где можно согреться в банях и саунах, а потом охладиться в бассейне. Городской курорт Cleversport включает в себя девять видов бань, которые снимут стресс, накопившийся за весь год. Кроме бань есть сауны и турецкий хамам. Для взрослых есть свой большой бассейн с панорамными окнами, а для юных посетителей – детский. Чтобы дошколятам и школьникам было комфортнее проводить время в воде, ее подогревают выше обычной температуры. Есть несколько видов фонтанов и горка. Во время новогодних каникул действуют только безлимитные тарифы.

Адрес: Набережные Челны, пос. ГЭС, набережная Габдуллы Тукая, 48

Режим работы: со 2 по 8 января с 9:00 до 22:00

Цены: безлимит для взрослых и детей от 6 лет – 1700 рублей, безлимит для детей до 5 лет – 300 рублей

Посмотреть вживую на татарстанских Бэмби в Рыбно-Слободском районе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Олени — один из символов Нового года, а посмотреть на них вживую можно в экопарке «Дикая ферма». Тем более что обитают животные не в вольерах, а в условиях, максимально приближенных к естественной среде. Если посчастливится, увидите всех обитателей фермы — а это более 80 маралов и свыше 120 пятнистых оленей. Можно будет сделать красивые семейные кадры, поскольку ферма находится в красивом хвойном лесу вдали от городской суеты. Из местного сувенирного можно будет увезти с собой на память необычные вещицы — мастера создают украшения с бусинами из сброшенных оленьих рогов. Те, у кого нет личного авто, могут добраться на трансфере от ТЦ «Мега» в Казани. Подробности уточняйте в соцсетях «Дикой фермы».

Адрес: Рыбно-Слободский район, деревня Степановка, недалеко от поселка Шумбут

Режим работы: 1 января с 12:00 до 16:00, 2-8 января с 10:00 до 16:00

Цены: взрослый билет — 600 рублей, детский до года — бесплатно, с 1 года до 14 лет — 400 рублей

Покататься на заснеженных «Свияжских холмах»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ближайшая к Казани горнолыжка – это, конечно, курорт «Свияжские холмы». Зимой для его гостей доступны пять горнолыжных трасс различной сложности, две трассы для сноутюбинга и учебный склон. Для тех, кто не уверен в своих силах, в начале года открылась трасса для новичков 1А. При спуске можно насладиться прекрасными видами на слияние замерзших Волги, Сулицы и Свияги. Инвентарь и спортивные костюмы можно арендовать на месте, а за доплату воспользоваться услугами инструкторов. С детьми можно посетить «Снежный городок» с горками для тюбингов, который малыши до четырех лет могут посещать бесплатно. Согреться можно в детском центре «Капуста», где из развлечений – игровая зона, лабиринт и детский кинотеатр.

Адрес: Верхнеуслонский район, дер. Савино

Режим работы: в праздничные дни с 9:00 до 22:00

Цены: посещение «Снежного городка» на 2 часа – 1900 рублей, детского центра «Капуста» – 1000 рублей. Прайс на услуги проката, ски-пасс, подъемники и проч. есть на сайте курорта «Свияжские холмы»

Съездить на горнолыжку «Медная гора» в Кукморе

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Устроить себе отдых на фоне хвойного леса и заснеженных гор можно в Кукморе. Семейный курорт открыт в живописном лесном месте, чем могут похвастаться далеко не везде. Отдохнуть можно в арендованных альпийских домиках, а едут сюда ради четырех горнолыжных трасс разного уровня сложности. Есть подъемники, прокат сноубордов и лыж и мастер-классы для новичков. Детям можно арендовать тюбинги для катания. Те, у кого нет личного авто, могут добраться на электричке из Казани за два с небольшим часа. Комплекс «Медная гора» расположен в 500 метрах от железнодорожной станции.

Адрес: Кукмор, ул. Майская, 68

Режим работы: 1 января с 11:00 до 21:00, 2-7 января с 10:00 до 21:00, 8 января с 10:00 до 18:00

Цены: инвентарь + подъемник — от 1100 рублей для детей, от 2000 рублей для взрослых в зависимости от времени. Минимально — 2 часа. Прокат тюбинга на час — 300 рублей. Аренда домиков — от 1500 рублей за человека

Новогодняя экскурсия в Болгар

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гостей Болгарского музея-заповедника встретят Дед Мороз и Снегурочка. Будут песни, танцы, игры, подарки и еще новогоднее чаепитие – горячий чай и блины из печи. «Новогодняя мастерская ханбике» откроется в Музее болгарской цивилизации. Посетителям покажут, как изготовить болгарский новогодний сувенир, покажут работу гончара, мастера по лозоплетению. Детям наверняка понравится мастер-класс по созданию куклы-оберега, а еще средневековые игры.

Адрес: Болгар, ул. Назаровых, 67

Режим работы: музей-заповедник работает 1 января с 11:00 до 17:00, 2-8 января с 8:00 до 17:00. Со 2 по 6 января с 11:30 до 14:00 будет организована новогодняя экскурсия, сбор на площадке у ТИЦ

«Новогоднее космическое путешествие» в планетарии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В дни каникул в планетарии КФУ подготовили познавательное путешествие, которое начнется в «Лаборатории космических экспериментов». Там покажут астрономические явления, которые происходят на Земле и в космосе. Под куполом планетария пройдет викторина, где взрослые и дети смогут проверить свои знания и узнать новое, а затем пройдет показ полнокупольного фильма. Все это будет интересно детям от 6 до 13 лет. Бронирование обязательно.

Адрес: Зеленодольский район, пос. Октябрьский, ул. АОЭ, планетарий КФУ (на территории Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта)

Режим работы: уточняйте в телеграм-канале планетария

Цены: детский (до 13 лет включительно) – 700 рублей, взрослый – 500 рублей. Сопровождение взрослого обязательно. Есть льготы

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»