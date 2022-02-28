Терминальный комплекс стоимостью 1,5 млрд рублей планируется создать в Свияжске

Компания «Модуль» планирует создать терминально-логистический комплекс на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, сообщил коммерческий директор компании Владимир Гай.

Центр планируется разместить на площади 8 га. Емкость терминала составит около 7 тыс. контейнеров. Обрабатывать планируется до двух контейнерных поездов в сутки. Контейнерооборот на первом этапе должен составить до 40 тыс. контейнеров в год с последующим увеличением.

«Этот центр позволит нам связать Татарстан и близлежащие регионы с портами Санкт-Петербурга, Новороссийска, Находки», – сказал Гай, отметив, что центр будет встроен в транспортный коридор до Китая.

В настоящее время компания оперирует 7 терминально-логистическими комплексами в России, отправляет более 20 тыс. контейнеров ежемесячно. По информации на официальном сайте Татарстана, в создание терминально-логистического комплекса в Свияжске планируется вложить около 1,5 млрд рублей.

«Мы будем поддерживать (проект – прим. Т-и). Тема очень нужная, важная и экономически целесообразная», – сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.