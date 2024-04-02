Тереза Дурова о гастролях в Казани: Для нас большая ответственность приехать сюда

На сценах Татарской государственной филармонии и Татарского академического государственного театра оперы и балета в Казани пройдут гастроли московского музыкально-драматического «Театра Терезы Дуровой». На пресс-конференции в «Татар-информе» народная артистка РФ, режиссер, художественный руководитель театра Тереза Дурова призналась, что для коллектива визит в столицу Татарстана стал большой ответственностью.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Казань – это город, который очень насыщен театром и знает что такое театральное искусство. Зимой я приехала в Казань. Ни в один театр в то время не могла попасть, потому что все билеты были распроданы. И я поняла, что здесь находится зритель, который нам нужен. Для нас большая ответственность приехать сюда. Мы привезли два спектакля, чтобы казанский зритель увидел нашу театральную палитру», — рассказала она.

Спикер отметила, что музыкально-драматический театр, отметил в минувшем году свое 30-летие. Он один из самых популярных и посещаемых в Москве для семейной аудитории.

«Особенно важно, что мы позиционируем себя как семейный театр. Для нас особо важно, когда зрители уходят после просмотра, чтобы у ребёнка было много вопросов, а у родителей ответов и создавалась дискуссия. Мы привыкли к тому, что после посещения наших спектаклей зрители покупают билеты на следующий. Хочется призвать зрителей, что семья это очень важный аспект, нужно знать свои корни. Сделаем все для того, чтобы вы ушли от нас счастливыми», — добавила она.