news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 31 января 2025 17:05

Терехов сыграет в первом звене в матче «Ак Барса» и «Лады

«Ак Барс» представил состав на выездную игру с тольяттинской «Ладой».

Семен Терехов заменит Ника Петана в первом звене, и сыграет с Кириллом Семеновым и Дмитрием Яшкиным. Лямкин - Марченко в защите.

Барабанов - Коршков - Галимов составят второе звено. Фальковский и Журавлев.

Денис Комков сыграет с краю в четвертом звене с Дмитрием Кателевским и Артуром Бровкиным.

Место в воротах займет Тимур Билялов.

Стратовое вбрасывание назначено на 18:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #хк лада
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

«Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря

30 января 2025
«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

«Кармен», «Манон Леско» и концентрат Светланы Касьян: каким будет Шаляпинский фестиваль

30 января 2025