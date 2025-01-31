Терехов сыграет в первом звене в матче «Ак Барса» и «Лады
«Ак Барс» представил состав на выездную игру с тольяттинской «Ладой».
Семен Терехов заменит Ника Петана в первом звене, и сыграет с Кириллом Семеновым и Дмитрием Яшкиным. Лямкин - Марченко в защите.
Барабанов - Коршков - Галимов составят второе звено. Фальковский и Журавлев.
Денис Комков сыграет с краю в четвертом звене с Дмитрием Кателевским и Артуром Бровкиным.
Место в воротах займет Тимур Билялов.
Стратовое вбрасывание назначено на 18:00 по московскому времени.