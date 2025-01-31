Терехов сыграет в первом звене в матче «Ак Барса» и «Лады

«Ак Барс» представил состав на выездную игру с тольяттинской «Ладой».

Семен Терехов заменит Ника Петана в первом звене, и сыграет с Кириллом Семеновым и Дмитрием Яшкиным. Лямкин - Марченко в защите.

Барабанов - Коршков - Галимов составят второе звено. Фальковский и Журавлев.

Денис Комков сыграет с краю в четвертом звене с Дмитрием Кателевским и Артуром Бровкиным.

Место в воротах займет Тимур Билялов.

Стратовое вбрасывание назначено на 18:00 по московскому времени.