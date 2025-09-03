Не убедил в межсезонье и уступил молодым. Почему Терехов оказался не нужен в «Ак Барсе»

«Ак Барс» выразил готовность расстаться с 23-летним форвардом Семеном Тереховым. В ближайшее время его могут обменять или отдать в аренду. «ТИ-Спорт» разбирается. почему форвард стал не нужен в Казани, какие есть варианты развития событий и почему аренда - лучшее развитие событий для всех сторон.





Фото: ak-bars.ru

Марат Валиуллин держит интригу по будущему Семена

В «Ак Барсе» уже в ближайшее время могут попрощаться с нападающим Семеном Тереховым. Из наиболее вероятных два варианта развития событий. Либо 23-летнего форварда обменяют в другую команду, либо отдадут в аренду. Последнее может оказаться предпочтительнее для казанцев. Об этом накануне во время пресс-конференции рассказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, отвечая на вопрос корреспондента «ТИ-Спорт».

«В межсезонье на нас действительно выходили два-три клуба с предложениями о Терехове. В данный момент это игрок нашего клуба. Возможно в дальнейшем мы будем рассматривать варианты с арендой. Мы всегда за то, чтобы воспитанники нашей системы развивались. Из недавнего опыта, пример с Никитой Евсеевым, с которым мы подписали двухлетний контракт и отдали на год в аренду» – сказал Валиуллин.

В клубе отмечают, что окончательного решения по нападающему пока нет, однако очевидно, что Семену сегодня места в составе «Ак Барса» нет. При любой возможности его постараются отправить набираться опыта в команду попроще. Вероятно Терехов продолжит карьеру в одном из небогатых клубов, таких как «Амур», «Адмирал», «Нефтехимик», «Лада», «Северсталь».

Напомним, новый контракт с нападающим продлили минувшим летом на условиях двустороннего соглашения, то есть с изменением заработной платы. Это вполне нормальная практика, которая работает во многих клубах с молодыми игроками.

Аренда для Семена сегодня выглядит самым оптимальным составом – при этом раскладе выиграют все стороны. «Ак Барсу» нужны нападающие, способные помочь здесь и сейчас, и поиск таковых продолжается, в чем признался на той же пресс-конференции Валиуллин. Так что Терехов в лучшем случае вновь бы появлялся на льду лишь изредка, а в худшем – отправился бы снова играть в ВХЛ.

Зато в случае аренды в команду второго эшелона КХЛ должно значительно повысить ему уверенность в своих силах и добавить в ментальном состоянии. Лучше стабильно получать игровую практику в условной «Северстали», чем сидеть на трибуне в Казани.

Зато после аренды «Ак Барс» может получить готового форварда с серьезным опытом в КХЛ, способным реально помочь топ-команде.

Фото: ak-bars.ru

Желание и напористость – есть, но это не все, что важно для Гатиятулина

Сезон 2023/2024 получился сравнительно удачным для 21-летнего на тот момент Терехова, который делал первые успехи в команде Зинэтулы Билялетдинова. А, как известно, заслужить доверие именитого наставника непросто. Впрочем, своим трудолюбием и работоспособностью молодому нападающему это удалось. В апреле 2024 года в «Ак Барсе» с ним продлили контракт еще на один сезон. В том же сезоне Терехов успел стать обладателем Кубка Петрова в составе альметьевского «Нефтяника».

После смены главного тренера и прихода Анвара Гатиятулина в «Ак Барс» Терехову удалось заручиться доверием и нового наставника. Тем более, что они оба из Челябинска. Терехову удалось даже забить гол в первой же игре прошлого сезона и дебютной для Гатиятулина в качестве главного тренера. Правда его по итогу не засчитали.

При Гатиятулине в «Ак Барсе» Терехов провёл 39 матчей (включая плей-офф). В прошлом сезоне на его счету 11 очков – 6 голов и 5 передач. Это на порядок больше, чем сезоном ранее при Билялетдинове.

Возможно на тот момент Гатиятулину импонировали напористость и огромное желание молодого игрока играть на острие, о чем свидетельствуют многочисленные попадания по штангам и перекладинам. Однако реализация моментов подводила. Со временем это не могло не сказаться на ментальном состоянии хоккеиста и на тренерском решении отправить его в «Нефтяник».

Фото:ak-bars.ru

В «Ак Барсе» Терехову дали последний шанс. Он им не воспользовался

Возвращаясь к разговору о результативности Терехова, с начале и до середины прошлого сезона она его серьезно подвела. В результате чего он ненадолго отправился в Альметьевск. В «Нефтянике» он сразу же реабилитировался. В 12 встречах заработал 8 (6+2) очков. После чего Терехова снова вернули в Казань, где он и доиграл до конца сезона.

Ротация 23-летнему нападающему пошла на пользу. После возвращения в КХЛ он набрал 6 очков (4+2) в последующих 13-ти матчах. А также пару игр сыграл в плей-офф, где отметился одной забитой шайбой и одной передачей.

Прошедшую предсезонную подготовку Терехов провел вместе с «Ак Барсом». Изначально Терехова наигрывали в первом звене с Кириллом Семеновым и Александром Барабановым. Затем его передвинули во второе звено к Алексею Пустозерову и Брендону Биро. Под конец межсезонья нападающего спустили вниз, где поочередно он играл то в третьем, то в четвертом звеньях. В составе казанцев он сыграл все семь контрольных игр, в которых отметился лишь двумя результативными передачами. И судя по всему Анвара Гатиятулина не впечатлил.

Отметим, что в нападении за одно место с Тереховым конкурируют Артур Бровкин, Денис Комков. А также молодой и перспективный 19-летний Тимофей Жулин. Так что возможно в «Ак Барсе» в этом сезоне вполне могут обойтись и без Терехова.