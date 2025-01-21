Терещенко считает, что «Салават Юлаев» может взять Кубок Гагарина в этом сезоне

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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о том, сумеет ли «Салават Юлаев» взять Кубок Гагарина в этом сезоне.

По словам Терещенко, все может быть. Результаты уфимской команды будут зависеть от ее функциональной, физической и тактической частей и от того, как команда подойдет к плей-офф.

«Конечно, любую команду можно назвать потенциальным обладателем кубка, а там уже решают мелочи и нюансы, которые будут влиять на исход того или иного матча и серии. Посмотрим. Тем и интересен будет плей-офф», – цитирует Алексея Терещенко «Чемпионат».

Напомним, Терещенко ранее выступал за «Ак Барс» в период с 2005 по 2007 и с 2009 по 2014 годы. В составе казанской команды он дважды брал чемпионство России, Кубок европейских чемпионов и Кубок Гагарина.

В данный момент «Салават Юлаев» находится на 3 месте в таблице Восточной конференции.