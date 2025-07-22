Терещенко раскритиковал регламент КХЛ из-за ситуации с Ткачевым в «Авангарде»

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Бывший игрок «Ак Барса» Алексей Терещенко высказался о расторжении «Авангардом» контракта с нападающим Владимиром Ткачевым.

«Это говорит о том, что регламент КХЛ составлен так, что деньги в случае расторжения контракта выплачиваются только за первый год. И то не в полном объеме. В этом вопросе я на стороне ребят. Менеджеры клубов должны нести ответственность за свои решения. Если они подписывают долгосрочный контракт, значит, рассчитывают на игрока. А если соглашение разрывается — должна быть компенсация. Это нехорошая история получилась. Но Омск все делает по регламенту, придраться не к чему. К сожалению, у нас никто игроков не защищает», – сказал Терещенко «Матч ТВ».

Напомним, Владимир Ткачев выступал за «Авангард» с 2022 года. В минувшем сезоне на счету форварда 4 шайбы и 11 передач в 17 играх КХЛ.

Терещенко играл за «Ак Барс» с 2005 по 2007, а также с 2009 по 2014 год. С казанцами Алексей брал Кубок Гагарина.