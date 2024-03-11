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Общество 11 марта 2024 10:26

Терентий и Руби Дженева вошли в топ редких имен новорожденных Казани

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За прошедшую неделю в Казани родились 314 детей. Девочек оказалось чуть больше, чем мальчиков: 158 против 156, рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Традиционно в исполкоме назвали топы популярных и редких имен, которые горожане давали своим детям с 4 по 10 марта.

Так, чаще всего новорожденные получали имена Амир, Ильдар, Мирон, Марк, Марсель, Никита, Арина, Айлин, Амина, Варвара, Милана и Ясмина. Среди редких для мальчиков — Мунир, Эльдар, Матвей, Алихан, Терентий, Ильяз и Ленар, для девочек — Олеся, Руби Дженева, Кафия, Лея, Илюза и Аделия.

#редкие имена #имена новорожденных
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