Фото: flgr.ru

Российская лыжница Наталья Терентьева, выступающая за Республику Татарстан на внутрероссийских соревнованиях, финишировала четвёртой в гонке на 10 км с раздельным стартом на первом этапе Кубка мира в финской Руке. 31-летняя спортсменка преодолела дистанцию классическим стилем за 25 минут 38,4 секунды.

Для Терентьевой, получившей нейтральный статус, это первый старт на Кубке мира с 2022 года. Она является олимпийской чемпионкой, обладательницей Большого хрустального глобуса и победительницей многодневки «Тур де Ски».

Весь пьедестал почёта заняли шведские лыжницы. Победительницей стала Эбба Андерссон (25.19,4), второй — Линн Сван (+9,1), третьей — Фрида Карлссон (+10,2).

Ещё одна россиянка из сборной Татарстана Дарья Непряева завершила гонку на 28-м месте с отставанием +1.28,2.

Этап в Руке проходит с 27 по 29 ноября. Позже в пятницу состоится мужская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.