Терентьев: Знать историю отношений между народами важно для понимания России

Александр Терентьев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Символично, что «Большой этнографический диктант» проводится в преддверии Дня народного единства. Очень важно, что перед праздником участники акции смогут обратиться к истокам, почувствовать себя сопричастными к истории огромной страны, заявил сенатор РФ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Терентьев.

Сенатор принял участие в акции в Доме дружбы народов Татарстана. «Очень важно знать историю своего Отечества, историю взаимоотношений всех народов <…> Народов много, а страна одна», – поделился он мнением о значении мероприятия.

Сегодня народ страны вновь объединился, чтобы поддержать бойцов специальной военной операции, которые отстаивают будущее России в борьбе с фашистским украинским режимом. Противостоит Россия также и коллективному Западу, «который никогда и не видел ее сильной страной, а лишь территорией, откуда можно черпать ресурсы».

В заключение он поздравил участников акции и всех татарстанцев с приближающимся Днем народного единства.

«Для нас этот день вдвойне праздничный – [мы отмечаем] День народного единства и День приобретения Казанской иконы Божьей Матери. Россия обрела [единение] через мучительные поиски, через столкновения. Но урок, который страна вынесла из этой страшной смуты, в том, что государственность, единение народов превыше всего. И это единение нас неоднократно спасало: и когда было Наполеоновское нашествие, и в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнул Терентьев.